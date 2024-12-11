Бесплатный проезд для пенсионеров планируют ввести в одном из городов Казахстана

В 2025 году в Кокшетау планируют ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Акмолинской области.

На сайте акимата региона опубликовали итоги прошедшей сессии областного маслихата по утверждению бюджета на 2025-2027 годы.

"В следующем году впервые в регионе запланированы средства предоставление бесплатного проезда в общественном транспорте для пенсионеров города Кокшетау.

Также предусмотрены средства на санаторно-курортное лечение пенсионеров. На реализацию этих мер предусмотрено порядка 3 млрд тенге", - сказано в сообщении.

Отметим, что на данный момент, как указано в постановлении акима Кокшетау, право на бесплатный проезд имеют 15 категорий пассажиров. Данная льгота распространяется на ветеранов Великой Отечественной войны, матерям, имеющих четырех и более детей, почетным гражданам города, школьникам из малообеспеченных детей и другим.

Напомним, что в Актобе с 1 апреля текущего года проезд в автобусах стал бесплатным для пенсионеров и лиц с инвалидностью.

Добавим, что в прошлом году аким Алматы Ерболат Досаев отвечал на вопрос о том, почему в Астане пенсионеры ездят в автобусах бесплатно, а в Алматы платят до 75 лет.