Тело девочки нашли в заброшенном здании в Астане: почему расследование прекратили

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов сегодня в кулуарах мажилиса озвучил новые детали по факту смерти подростка в заброшенном здании детского сада в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

"В ходе расследования были проведены следственные действия. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. В настоящее время принято процессуальное решение, согласованное с прокурором. Было принято решение о прекращении досудебного расследования", - сказал Адилов.

Он напомнил, что уголовное дело было возбуждено по статье 105 УК РК - Доведение до самоубийства.

"Было зарегистрировано, а завершено статьей 35 уголовно-процессуального кодекса в связи с отсутствием состава правонарушения", - пояснил он.

Напомним, в сентябре в Астане было найдено тело 14-летней девочки. Информация об этом появилась в Сети. В полиции тогда сообщали, что при осмотре тела признаков видимых телесных повреждений не выявлено, причина смерти устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Родные девочки заявили, что не верят в ненасильственную смерть девочки. По их словам, 14-летняя Аурелия никогда не жаловалась на здоровье и не имела пагубных привычек.

Вскоре после этого в департаменте полиции Астаны озвучили результаты судебно-медицинской экспертизы по данному делу.