Хвойные деревья вырубят на улице Сатпаева в Алматы

Аварийные деревья по улице Сатпаева в Алматы заменят на крупномерные саженцы, пообещали в акимате города. Эксперты выявили у них болезни и повреждения, передает NUR.KZ.

Во время выездного совещания с участием научных сотрудников, экспертов, общественных деятелей и представителей СМИ оценено состояние хвойных деревьев.

Эксперты выразили серьезную озабоченность состоянием старовозрастных елей на парковке вдоль улицы Сатпаева, где были выявлены деревья с усыхающей хвоей и признаками гнили стволов.

Сосна. Фото: акимат Алматы

Научный сотрудник КазНИИ защиты и карантина растений им. Жиембаева Нуржан Мухамадиев провел обследование и отметил, что при визуальном осмотре некоторые части хвои усыхающие и целиком бледные.

"Ели в возрасте 60-70 лет, диаметром более 30 см. На хвоях заметны нечеткие пятна, солнечный ожог хвои, площадь питания прикорневой лунки сократилась. Также наблюдаются механические повреждения на коре, смолотечение, угарные газы. При анализе опыта во влажной камере и на питательной среде обнаружены вторичные сапрофитные грибы рода Альтернария (Alternaria) и Мукор (Mucor). Патогенных вредных организмов не обнаружено, из-за чего происходит пожелтение. По санитарному состоянию установлено, что все эти экземпляры угнетенные (КСО-3). Это связано со скрытым течением патологического процесса из-за внутренней гнили ствола. В связи с потерей декоративных качеств ослабленные деревья рекомендуется заменить на более устойчивые хвойные породы", - заключил Мухамадиев.

Аварийные сосны. Фото: акимат Алматы

А руководитель отдела ТОО "ЭкоАлматы" Булат Амиргалиев добавил, что исследования с помощью резистографов выявили наличие процессов отмирания в деревьях, а также массовое повреждение их вредителями и болезнями.

"Некоторые ели в сквере уже полностью усохли и требуют вырубки в первую очередь", - добавил он.

Член "Зеленой комиссии" Омар Нурхайдаров подчеркнул, что расположение этих деревьев в непосредственной близости от парковочной зоны создает риск падения деревьев на автомобили и угрозу безопасности пешеходов.

Аварийные сосны. Фото: акимат Алматы

В связи с этим, эксперты предложили провести вырубку старовозрастных деревьев для предотвращения возможных инцидентов.

По итогам выездного совещания экспертами принято решение о замене старовозрастных деревьев на крупномерные деревья более устойчивых пород высотой 6 м, с хорошо сформированной корневой системой, стволом и кроной, которые выращиваются в местных питомниках и адаптированы к климатическим условиям Алматы.

На днях в акимате рассказали, как Алматы возвращает статус города-сада.

Одной из ключевых инициатив является дорожная карта "Зеленый Алматы", утвержденная в 2022 году. Основной целью программы является высадка 2,5 млн зеленых насаждений к 2030 году.

Ежегодно планируется сажать по 320 тыс. деревьев и кустарников. До 2025 года будут высажены свыше 1,2 млн деревьев, а до 2030 года — около 1,3 млн деревьев.