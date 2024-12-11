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Еще в одном городе Казахстана на "скорой" появилась система фиксации нарушений

Опубликовано:

Камера фиксации нарушений ПДД
Система Sergek Patrol. Фото: акимат Акмолинской области

В Кокшетау в пилотном режиме запустили скорую помощь с системой фиксации Sergek Patrol, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Акмолинской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Кокшетау в машине скорой помощи в пилотном режиме установлена система автоматической фиксации дорожных правонарушений. Об этом рассказал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на заседании маслихата по утверждению бюджета на 2025-2027 годы.

Данный проект будет реализован в рамках исполнения поручений президента Казахстана по обеспечению безопасности граждан.

Мобильные аппаратно-программные комплексы Sergek Patrol оснащены искусственным интеллектом (AI), передовыми камерами и радаром для автоматической фиксации нарушений, таких как превышение скорости, несоблюдение правил дорожной разметки и неправильная парковка.

Кроме того, комплекс имеет постоянный панорамный обзор на 360 градусов и способен фиксировать нарушения в темное время суток, в любую погоду и даже при отсутствии связи.

"Уверены, наши технологии позволят наладить водительскую дисциплину и улучшить ситуацию с дорожной безопасностью в городе", - рассказал СЕО Sergek Group Евгений Ким.

Ранее председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев анонсировал оснащение бортовыми системами фиксации нарушений ПДД маршрутных автобусов и автомобилей скорой помощи для повышения уровня дисциплины водителей.

В Актобе уже запустили пилотный проект для повышения безопасности дорожного движения на общественном транспорте и каретах скорой помощи. Проект включает в себя автофиксацию нарушений ПДД - все зафиксированные нарушения будут поступать в автоматическом режиме в полицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2199014-eshche-v-odnom-gorode-kazahstana-na-skoroy-poyavilas-sistema-fiksacii-narusheniy/

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