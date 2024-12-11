Актюбинцев напугали стаи бродячих собак (видео)

Жители Актобе обеспокоены стаями бродячих собак, которые бегают по улицам и создают угрозу безопасности. Управление ветеринарии пообещало отреагировать на ситуацию, передает NUR.KZ.

Местная жительница в Instagram-паблике Zello Aktobe опубликовала видео, на котором видно, как по улице бежит стая бродячих собак. Она предложила отстреливать таких животных.

"Невозможно ходить по улицам в Сити. Что можно сделать? Разве собаки дороже человеческой жизни?" - поинтересовалась автор.

Управление ветеринарии Актюбинской области отреагировало на данное обращение и напомнило, что по закону умерщвление животных осуществляется в случаях нападения или угрозы жизни и здоровью людей.

"Сообщаем, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 15 Закона РК "Об ответственном обращении с животными" умерщвление животных допускается в случае нападения животного (животных) на человека, животных и (или) иных случаях, когда животные представляют угрозу жизни или здоровью человека, животных, а также общественному порядку и безопасности.

Ваше обращение было принято во внимание, и на указанный адрес направлена бригада по отлову собак", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в одном из алматинских микрорайонов зоозащитники организовали приют для бродячих собак. Однако их соседи жалуются на запах и на то, что собаки выбегают и пугают прохожих.

Также жители города Косшы пожаловались на стаи бродячих собак, которые, по их словам, пугают детей. В акимате прокомментировали ситуацию.