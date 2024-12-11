Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Несколько жителей Костанайской области пострадали от укусов обезьян

Опубликовано:

Две макаки сидят на заборе
Обезьяны. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Костанайской области сразу несколько человек проходят курс вакцинации от бешенства - их укусили обезьяны на отдыхе в Юго-Восточной Азии, передает Kazinform.

По данным агентства, курс вакцинации от бешенства проходят три жителя Рудного. Двое из них пострадали от укусов приматов в Таиланде, один – во Вьетнаме.

В Рудненской городской многопрофильной больницы рассказали, что обычно при укусах диких животных антирабическую вакцину туристам начинают вводить сразу. За границей им должны выдавать соответствующую справку, а вернувшись домой они продолжают курс.

"Если удостовериться в том, что животное не болеет бешенством не удается, нужно пройти полный курс из пяти прививок в течение 28 дней. В Казахстане от бешенства прививают бесплатно. В других странах по-разному, это также зависит от страховки туриста", – подчеркнули в учреждении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198730-neskolko-zhiteley-kostanayskoy-oblasti-postradali-ot-ukusov-obezyan/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie