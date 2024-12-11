Несколько жителей Костанайской области пострадали от укусов обезьян
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В Костанайской области сразу несколько человек проходят курс вакцинации от бешенства - их укусили обезьяны на отдыхе в Юго-Восточной Азии, передает Kazinform.
По данным агентства, курс вакцинации от бешенства проходят три жителя Рудного. Двое из них пострадали от укусов приматов в Таиланде, один – во Вьетнаме.
В Рудненской городской многопрофильной больницы рассказали, что обычно при укусах диких животных антирабическую вакцину туристам начинают вводить сразу. За границей им должны выдавать соответствующую справку, а вернувшись домой они продолжают курс.
"Если удостовериться в том, что животное не болеет бешенством не удается, нужно пройти полный курс из пяти прививок в течение 28 дней. В Казахстане от бешенства прививают бесплатно. В других странах по-разному, это также зависит от страховки туриста", – подчеркнули в учреждении.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198730-neskolko-zhiteley-kostanayskoy-oblasti-postradali-ot-ukusov-obezyan/