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Мандарины из Китая "захватили" рынки Казахстана перед Новым годом

Опубликовано:

Мандарины
Иллюстративное фото: pexels.com

Перед Новым годом казахстанцы начинают активно скупать один из главных символов праздника - мандарины. Выяснилось при этом, что большая часть этих фруктов - из Китая, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали телеканалу продавцы, цены а мандарины выросли примерно на 20%. Если в прошлом году килограмм стоил в среднем 1000 тенге, то сейчас - 1200.

На рынках сейчас можно встретить марокканские, китайские и пакистанские мандарины. При этом больше всего - из Китая, так как импорт оттуда увеличился в 2,5 раза. Активнее Казахстан начал закупать и у России.

Наряду с этим количество пакистанских, турецких, марокканских и грузинских мандаринов в стране сократилось.

"За 10 месяцев этого года Казахстан закупил 60 400 тонн мандаринов на сумму 37 миллионов 400 тысяч долларов США. Это на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными странами-поставщиками стали Китай, Пакистан и Турция", - говорят в Министерстве торговли и интеграции.

По информации телеканала, кроме мандаринов, перед праздниками казахстанцы скупают апельсины, лимоны, лаймы, грейпфруты и помело. Их везут из Египта, Южной Африки, Ирана, Израиля, Таиланда и Турции. Но и эти страны с казахстанского рынка постепенно вытесняет Китай.

Источник: КТК

В августе мы писали, сколько стоили в среднем дыни и арбузы в Казахстане.

Недавно в правительстве сделали заявление о ценах на продукты перед Новым годом. Также сообщалось, сколько дней отдохнут казахстанцы на этот праздник.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198675-mandariny-iz-kitaya-zahvatili-rynki-kazahstana-pered-novym-godom/

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