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Десятки иностранцев застряли на трассе из-за 30-градусного мороза в Карагандинской области

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Автомобиль едет по заснеженной трассе
Машина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Автобус с десятками иностранцев застрял на трассе в Карагандинской области. На помощь прибыли спасатели и доставили граждан до поселка, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в Telegram-канале МВД, автобус с 53 иностранцами, не выдержав 30-градусный мороз, заглох у въезда в поселок Сарышаган. На помощь прибыли полицейские и доставили людей в мечеть поселка.

Вызванный на подмогу ещё один экипаж остался на месте с водителем и оказывает помощь в ремонте автобуса.

Недавно полицейским пришлось эвакуировать иностранных пассажиров сломавшегося автобуса на трассе "Алматы-Екатеринбург".

В другом случае ночью на трассе в Акмолинской области из-за поломки застрял микроавтобус, ехавший из Астаны в Караганду.

В Павлодарской области замерзающих ночью на трассе иностранных граждан спас участковый, который помог им добраться до села, где они смогли согреться и поесть.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198663-desyatki-inostrancev-zastryali-na-trasse-iz-za-30-gradusnogo-moroza-v-karagandinskoy-oblasti/

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