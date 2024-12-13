1,5 млн тенге за ночь: сколько стоит аренда самых дорогих домов на Новый год в Алматы

Сколько может стоить аренда дома в новогоднюю ночь в Алматы и на что нужно обратить внимание при организации праздника в арендованном жилье, узнал корреспондент NUR.KZ.

Мы собрали пять самых дорогих вариантов для проведения Нового года, размещенные на сайте krisha.kz.

Возглавляет список шале на Шымбулаке, в пяти минутах ходьбы от подъемника. Гостевой дом вмещает до восьми человек. В нем имеются три спальни, два санузла с ванной и душевыми кабинами.

На кухне есть электроплита, столовые приборы, набор посуды, духовка, посудомойка, микроволновая печь, холодильник. Снять его в новогоднюю ночь обойдется в 3000 долларов или более 1,5 миллионов тенге. к слову, шале уже забронировали.

Самый дорогой дом для встречи Нового года находится на Шымбулаке. Фото: krisha.kz

Дом находится недалеко от подъемника горнолыжной трассы. Фото:: krisha.kz

Самый дорогой дом для встречи Нового года. Фото: krisha.kz

На втором месте апарт-отель на Бутаковке. На Новый год его тоже уже забронировали. В обычные дни снять его на сутки обойдется в 600 тысяч тенге, в новогодние праздники аренда насчитывается по двойному тарифу – то есть, по 1,2 миллиона тенге в сутки.

За эту сумму гостям предлагается дом с пятью спальнями и живописным видом на горы. В каждой спальне, согласно описанию, есть двуспальная кровать, банные принадлежности, телевизор, кондиционер, телефон, отдельная гардеробная комната.

В гостевой зоне есть большой стол со стульями на 20-25 человек. Кроме того, имеются караоке, бильярд, спа-зона: парная, хамам, комната для пилинга, бассейн. Рядом с домом – частная парковка, на территории бесплатный Wi-Fi.

Дом находится в Бутаковке.Фото: Krisha.kz

Третье место занимает дом, расположенный недалеко от ущелья Алма-Арасан. За миллион тенге в новогоднюю ночь гости могут воспользоваться двумя залами с профессиональным звуковым оборудованием и выставленным освещением. Имеется и бар, на территории есть парковка на 10-12 машин. Спальные места в доме не предусмотрены.

Дом имеет два этажа. Фото: krisha.kz

Четвертое место достается дому в микрорайоне Каменское плато за 800 тысяч тенге, недалеко от Кок-Тобе. В доме пять спальных комнат и шесть санузлов с душевыми кабинами. Как отмечается в описании, здесь готовы принимать до 15 человек.

На территории имеется спортивная площадка и баня на дровах, место для приготовления барбекю и костровище. Дополнительно предоставляются услуги повара, посудомойки, шашлычника, кочегара для бани.

В доме пять спальных комнат. Фото: krisha.kz

Дом находится в микрорайоне Каменское плато. Фото: krisha.kz

Ну и одним из самых "недорогих" оказался дом за 750 тысяч тенге в новогоднюю ночь. Здание площадью 500 квадратных метров рассчитано на 40 гостей.

За эту цену предоставляется 5 спальных комнат, общая зона для банкетов, профессиональная кухня с посудой, проектор, цветомузыка, караоке. На случай сбоев с электричеством имеется отдельный генератор. Баня, куда входит хамам и сауна на дровах, а также бильярд оплачиваются отдельно.

Гостям предоставят цветомузыку и караоке. Фото: krisha.kz

Дом рассчитан на 40 гостей. Фото: krisha.kz

Разумеется, объявления об аренде рассчитаны на самый разный вкус и кошелек. Однако есть несколько правил, которыми нужно руководствоваться при организации праздника в арендном жилье.

Что нужно учесть при аренде дома, чтобы в итоге не испортить себе Новый год, NUR.KZ рассказала президент саморегулируемой Ассоциации риелторов Казахстана Лариса Степаненко.

В первую очередь, по ее словам, важно убедиться, что вы отдаете деньги тому, кто имеет право на аренду. Он должен предоставить в качестве доказательства свидетельство о собственности и свое удостоверение – фамилии в них должны совпадать.

С арендодателем обязательно нужно заключить договор с приложением описи имущества и его состояния. Следует оговорить заранее все, что вы собираетесь делать: можно ли поставить елку и украсить дом, запускать фейерверки, пользоваться мангалом, жечь костер.

"Из опыта работы, семейные компании ответственнее молодежных. Но и тем, и другим не стоит забывать, что они несут ответственность за все, что находится в доме и периодически проверять в праздничную ночь состояние имущества", - отметила наша собеседница.

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