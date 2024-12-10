Чиновники выставили на торги аэропорт Павлодара, но пока не хотят отдавать его в частные руки

Аэропорт Павлодара выставили на торги. Как оказалось, речь идет о 49% акций предприятия. На сегодня сумма предполагаемой сделки составляет чуть больше миллиарда тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

В Управлении финансов Павлодарской области рассказали, что 49% акций аэропорта Павлодара находились в планах на приватизацию еще с 2020 года. Сейчас подошла очередь, а потому не выставлять на торги воздушную гавань они не имели права.

При этом передавать в доверительное управление аэропорт пока нельзя. Причина кроется в ремонте взлетно-посадочной полосы.

Первый этап прошел в этом году. Основные работы запланированы на 2025 год, а стоимость реконструкции составляет более 16 млрд тенге. Поэтому пока торги намерены отменить.

"Свое заключение дало Агентство по защите и развитию конкуренции, а также Министерство транспорта. Проведено рабочее заседание рабочей группы при нацкомиссии под председательством вице-премьера, по итогам которого принято решение о переносе срока данного доверительного управления на 2027 год", - рассказал руководитель Управления финансов Павлодарской области Женис Шакатов.

Пока с торгов аэропорт еще не убрали, но решение уже принято. При этом на сегодня половину имущества оценили на сумму чуть более 1 млрд тенге. Через два года после проведения ремонта проведут новую оценку, и сумма, само собой, вырастет.

Кстати, по условиям торгов, предпринимателям предлагают взять аэропорт на три года в доверительное управление с последующим выкупом 49% акций. По условиям бизнесмен должен будет вложить еще 16,4 млрд тенге собственных средств в реконструкцию здания и увеличение взлетно-посадочной полосы.

Напомним, весной 2024 года чиновники отказались от авиасообщения между Павлодаром и Астаной. Причиной тогда стал предстоящий ремонт аэропорта Павлодара. Однако позже стало ясно, что решение было поспешным, поскольку конкурсные процедуры затянулись и приступать к замене взлетно-посадочной полосы в этом году не будут.

Лишь в конце октября авиасообщение со столицей возобновили. Сообщалось, что рейсы будут совершаться три раза в неделю.

Также в павлодарском аэропорту проводилось расследование по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высокой цены на аренду торговых площадей.