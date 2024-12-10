"Хочу прокатиться по городу с акимом": карагандинцы недовольны состоянием дорог

Карагандинские автомобилисты выразили недовольство состоянием дорог и последствиями для своих машин из-за ям. Чиновники пообещали ремонт в 2025 году, передает ekaraganda.kz.

Несмотря на ежегодные ремонтные кампании по улучшению качества автомобильных дорог в Караганде, положение вещей оставляется желать лучшего. Много ДТП происходит именно из-за плохих дорог, порой даже на центральных улицах города.

Один из автомобилистов выступил с обращением.

"Хочу прокатиться по городу с акимом или руководителем управления автодорог! Желательно на их машине, потому что моя уже достаточно пострадала.

Вот эта яма возле "Шыгыса" размером с колесо, в центре города! Они что ее не видят? У меня теперь ремонт стойки встанет в 60-80 тысяч.

Почему я, регулярно оплачивающий налоги, вынужден ездить по ямам? За что чиновники получают свои зарплаты?" - поинтересовался он.

Отмечается, что это одно из многих обращений о качестве дорожного покрытия в Караганде.

Так как ямочный ремонт в зимний период обычно не выполняется, в ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" сообщают, что данный участок включен в перечень работ по текущему ремонту на 2025 год, работы будут проведены до конца первого квартала.

Что касается материальной составляющей, а именно ущерба для автомобиля, в таких случаях потерпевшим необходимо вызывать патрульную полицию на место происшествия.

В ДП Карагандинской области уточнили, что сотрудниками полиции будет составлен протокол, с которым водитель сможет обратиться в суд.

Однако жители отмечают, что зачастую рассмотрение такого рода дел затягивается на стадии подачи заявлений в суд - не все хотят разбираться в происшествии.

Ранее сообщалось, что жители Караганды обратились с жалобой на оставленные оголенные провода на новой детской площадке. Горожане просят устранить опасность.

А жители Сарани были возмущены укладкой асфальта в одном из переулков. По словам людей, ее делали поздно вечером и во время дождя, а на следующий день асфальт стал рассыпаться.