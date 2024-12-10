Влезать через окно на 10 этаже пришлось к ребенку в Астане, запершемуся в квартире (видео)
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В Астане в одном из ЖК ребенок 2022 года рождения закрылся в квартире. Спасатели спустились к нему с крыши в окно квартиры 10-го этажа, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в одном из столичных ЖК ребенок 2022 года рождения закрылся в квартире и не смог самостоятельно открыть дверь.
Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью альпинистского снаряжения спустились с крыши, проникли в квартиру десятого этажа через окно и открыли дверь изнутри.
Малыш не пострадал.
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Напомним, также вчера спасатели по лестнице забрались на 12 этаж жилого дома в Астане, чтобы помочь ребенку, который не отвечал на звонки родителей.
Ранее в Караганде спасатели помогли освободить четырехлетнего ребенка, который оказался заперт в квартире после того, как дверь захлопнулась, когда бабушка вышла в подъезд.
А в конце ноября полицейские в Косшы, обходя улицы города, услышали крики маленькой девочки, которые доносились с пятого этажа. Окно при этом не было защищено сеткой и было открыто. Один из полицейских побежал к двери квартиры и говорил с ребенком, второй в это время стоял внизу под окном, на случай подстраховки. По возвращении матери ребенка с ней провели профилактическую беседу. Инспекторы по делам несовершеннолетних взяли семью под контроль.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198420-vlezat-cherez-okno-na-10-etazhe-prishlos-k-rebenku-v-astane-zapershemusya-v-kvartire-video/