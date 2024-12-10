Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на зимних каникулах

Зимние каникулы в казахстанских школах продлятся 10 календарных дней – с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения.

В министерстве добавили, что для эффективного и безопасного проведения каникул и личностного развития детей в эти дни школьникам будут доступны разные мероприятия:

внутришкольное мероприятие «Қыста кітап оқимыз, жадымызға тоқимыз»;

театральные фестивали и постановки;

мастер-классы по изготовлению новогодних украшений;

уроки безопасности;

познавательные экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники;

спортивные игры, катание на коньках, лыжные прогулки;

благотворительные акции и другие.

При этом мероприятия не являются обязательными, а даны в качестве методических рекомендаций учреждениям образования.

Напомним, ранее мы рассказывали, как казахстанцы будут отдыхать на новогодние праздники – при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть с 1 по 4 января, а при шестидневной рабочей неделе – с 1 по 3 января. Один выходной день переносится с воскресенья на пятницу.