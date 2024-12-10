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Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на зимних каникулах

Опубликовано:

Дети с санками идут по дороге
Дети. Иллюстративное фото: pixabay.com

Зимние каникулы в казахстанских школах продлятся 10 календарных дней – с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения.

В министерстве добавили, что для эффективного и безопасного проведения каникул и личностного развития детей в эти дни школьникам будут доступны разные мероприятия:

  • внутришкольное мероприятие «Қыста кітап оқимыз, жадымызға тоқимыз»;
  • театральные фестивали и постановки;
  • мастер-классы по изготовлению новогодних украшений;
  • уроки безопасности;
  • познавательные экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники;
  • спортивные игры, катание на коньках, лыжные прогулки;
  • благотворительные акции и другие.

При этом мероприятия не являются обязательными, а даны в качестве методических рекомендаций учреждениям образования.

Напомним, ранее мы рассказывали, как казахстанцы будут отдыхать на новогодние праздники – при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть с 1 по 4 января, а при шестидневной рабочей неделе – с 1 по 3 января. Один выходной день переносится с воскресенья на пятницу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198378-skolko-dney-otdohnut-kazahstanskie-shkolniki-na-zimnih-kanikulah/

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