Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на зимних каникулах
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Зимние каникулы в казахстанских школах продлятся 10 календарных дней – с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения.
В министерстве добавили, что для эффективного и безопасного проведения каникул и личностного развития детей в эти дни школьникам будут доступны разные мероприятия:
- внутришкольное мероприятие «Қыста кітап оқимыз, жадымызға тоқимыз»;
- театральные фестивали и постановки;
- мастер-классы по изготовлению новогодних украшений;
- уроки безопасности;
- познавательные экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники;
- спортивные игры, катание на коньках, лыжные прогулки;
- благотворительные акции и другие.
При этом мероприятия не являются обязательными, а даны в качестве методических рекомендаций учреждениям образования.
Напомним, ранее мы рассказывали, как казахстанцы будут отдыхать на новогодние праздники – при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть с 1 по 4 января, а при шестидневной рабочей неделе – с 1 по 3 января. Один выходной день переносится с воскресенья на пятницу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198378-skolko-dney-otdohnut-kazahstanskie-shkolniki-na-zimnih-kanikulah/