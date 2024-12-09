Спала среди кучи мусора: 10-летняя школьница жила в ужасных условиях в Павлодарской области
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Условия, в которых жила 10-летняя школьница из Сарышыганака, повергли в шок проверяющих - девочка спала среди кучи мусора, передает сайт телеканала КТК.
Сообщается, что проверяющие случайно оказались в этом доме, так как семья считалась благополучной. Увиденное в квартире шокировало проверяющих - школьница была плохо одета, спала в комнате, заваленной мусором.
Отмечается, что в соседней комнате была ее пьяная бабушка со своими собутыльниками, которая даже не смогла встать и объяснить происходящее.
Как выяснилось, мать девочки и ее гражданский муж ушли на работу. За ребенком присматривала бабушка, в чьем доме семья и жила.
Девочку пришлось на время забрать из семьи - сейчас ее передали родней тете. Матери школьницы дали время на то, чтобы она нашла другое жилье. Отмечается, что женщина не выпивает.
"В рамках реализации проекта "Учимся безопасности" между акиматом, прокуратурой и полицией, сотрудниками ювенальной полиции города Аксу в селе Сарышыганак выявлена несовершеннолетняя, которая проживала в крайне неблагоприятных условиях. Как установлено, девочка с матерью проживали в доме матери сожителя", - заявила официальный представитель департамента полиции Павлодарской области Жанна Белялова.
Источник: КТК.
На днях МВД сообщало, что в Павлодаре проводят проверку по месту жительства подучетных лиц, а также неблагополучных семей и родителей, не исполняющих свои обязанности.
Также мы писали, что жители Павлодара сообщили об оставленных в квартире детях. Стражи порядка обнаружили их пьяную мать, которую уже привлекали к ответственности.
Еще сообщалось, что павлодарка жила на улице, и такие трудности сказались на ее здоровье. Но женщине помогли начать новую жизнь - найти работу, оформить документы .
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198193-spala-sredi-kuchi-musora-10-letnyaya-shkolnica-zhila-v-uzhasnyh-usloviyah-v-pavlodarskoy-oblasti/