Спала среди кучи мусора: 10-летняя школьница жила в ужасных условиях в Павлодарской области

Условия, в которых жила 10-летняя школьница из Сарышыганака, повергли в шок проверяющих - девочка спала среди кучи мусора, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что проверяющие случайно оказались в этом доме, так как семья считалась благополучной. Увиденное в квартире шокировало проверяющих - школьница была плохо одета, спала в комнате, заваленной мусором.

Отмечается, что в соседней комнате была ее пьяная бабушка со своими собутыльниками, которая даже не смогла встать и объяснить происходящее.

Как выяснилось, мать девочки и ее гражданский муж ушли на работу. За ребенком присматривала бабушка, в чьем доме семья и жила.

Девочку пришлось на время забрать из семьи - сейчас ее передали родней тете. Матери школьницы дали время на то, чтобы она нашла другое жилье. Отмечается, что женщина не выпивает.

"В рамках реализации проекта "Учимся безопасности" между акиматом, прокуратурой и полицией, сотрудниками ювенальной полиции города Аксу в селе Сарышыганак выявлена несовершеннолетняя, которая проживала в крайне неблагоприятных условиях. Как установлено, девочка с матерью проживали в доме матери сожителя", - заявила официальный представитель департамента полиции Павлодарской области Жанна Белялова.

Источник: КТК.

На днях МВД сообщало, что в Павлодаре проводят проверку по месту жительства подучетных лиц, а также неблагополучных семей и родителей, не исполняющих свои обязанности.

Также мы писали, что жители Павлодара сообщили об оставленных в квартире детях. Стражи порядка обнаружили их пьяную мать, которую уже привлекали к ответственности.

Еще сообщалось, что павлодарка жила на улице, и такие трудности сказались на ее здоровье. Но женщине помогли начать новую жизнь - найти работу, оформить документы .