Ребенок не отвечал на звонки: столичные спасатели забрались на 12 этаж по автолестнице (видео)

Спасатели по лестнице забрались на 12 этаж жилого дома в Астане, чтобы помочь ребенку, который не отвечал на звонки родителей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как рассказали в ведомстве, в одной из столичных многоэтажек, расположенных в районе Сарыарка, мама не смогла попасть в квартиру, где находился ее 9-летний сын.

Когда долгие попытки достучатся и дозвониться не увенчались успехом, мама обратилась за помощью к спасателям.

"Бесстрашные сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью автолестницы забрались на 12-й этаж, проникли в квартиру через окно и открыли дверь квартиры изнутри", - сообщили в МЧС.

Как оказалось, ребенок мирно спал и в медицинской помощи не нуждался.

Ранее детский омбудсмен Динара Закиева отметила, что с начала 2024 года в Казахстане произошло 15 пожаров с гибелью детей, в большинстве случаев дети находились дома одни. В этой связи она предложила проработать законодательные меры по запрету на оставление детей младше 12 лет без присмотра совершеннолетних лиц.

Вице-министр просвещения Едил Оспан заявил, если это предложение будет оформлено в виде законопроекта, обсуждение начнется незамедлительно.