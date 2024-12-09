Военком района покончил с собой в Актюбинской области
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Военнослужащий Иргизского района Актюбинской области покончил с собой. Возбуждено уголовное дело. Согласно предварительной информации, причина не связана со службой, передает МИА "Казинформ".
"8 декабря текущего года по месту прохождения службы совершил суицид начальник отдела по делам обороны Иргизского района Актюбинской области. По предварительной информации, произошедшее не связано с прохождением воинской службы. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело", - рассказали агентству в департаменте по делам обороны Актюбинской области.
Недавно в Актобе погиб солдат-срочник, во время несения караульной службы он совершил суицид путем выстрела из закрепленного оружия. Перед этим другой военный скончался в Департаменте пограничной службы по Восточно-Казахстанской области. Предварительная причина - суицид.
В октябре тело "контрактника" нашли в квартире одной из многоэтажек Шахтинска - его обнаружили повешенным на ремне.
В сентябре военного, который около года находился в декретном отпуске, нашли мертвым в квартире в Актау.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198154-voennosluzhashchiy-pokonchil-s-soboy-v-aktyubinskoy-oblasti/