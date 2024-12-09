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МЧС обратилось к казахстанцам в преддверии праздничных дней

Опубликовано:

Салют
Салют. Иллюстративное фото: pexels.com

МЧС обратилось к казахстанцам - спасатели призвали соблюдать правила безопасности в праздничные дни. Сотрудники ведомства переходят на усиленный режим, передает NUR.KZ.

В министерстве отметили, что в связи с увеличением массовых мероприятий и отдыха на открытом воздухе, особенно в зимний период, важно предотвратить чрезвычайные ситуации.

С 14 декабря 2024 года подразделения МЧС переходят на усиленный режим службы из-за повышенного риска ЧС.

"Включает это дополнительные рейды, контроль массовых мероприятий и безопасность на объектах досуга. Также будут проведены пожарно-тактические тренировки, инструктажи с персоналом объектов бизнеса и комиссионные осмотры с выдачей рекомендаций", - уточнили в ведомстве.

В МЧС напомнили гражданам о необходимости соблюдать основные правила безопасности:

  • Пожарная безопасность: быть внимательными при использовании отопительных и электрических приборов, не оставлять детей без присмотра, соблюдать меры безопасности при использовании пиротехники.
  • Безопасность на воде: не выходить на тонкий лед, соблюдать правила поведения на водоемах, не допускать нахождение детей без присмотра рядом с водой.
  • Безопасность в горах: использовать проверенное снаряжение, не выходить на горные маршруты без должной подготовки и знания маршрута.
  • Дорожная безопасность: соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях зимней погоды, и быть внимательными за рулем.

В преддверии праздников напомним, что в декабре в Казахстане отмечают государственный праздник - День Независимости. В связи с этим отдыхать казахстанцы будут три дня подряд, с 14 по 16 число.

Также казахстанцы готовятся к новогодним праздникам. Выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года - казахстанцы отдохнут с 1 по 4 января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198120-mchs-obratilos-k-kazahstancam-v-preddverii-prazdnichnyh-dney/

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