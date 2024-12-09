Актюбинцы рассказали, как им живется на пенсии (видео)

С 1 января 2025 года в Казахстане пенсионные выплаты будут повышены на 8,5%. Однако сами получатели пенсий в Актобе смотрят на эту новость по-разному, передает "Диапазон".

Кто-то говорит о необходимости экономии и росте цен, а кто-то считает свою пенсию достойной. Пенсионерка с 40-летним стажем работы в нефтяной и жилищной сферах отмечает, что расходы на лекарства сильно бьют по карману.

"Много денег уходит на лекарства, цены прыгают. Конечно, я экономлю. Свет, воду - все экономлю. Слышала, что повышают пенсию. Спасибо. Но хочешь - не хочешь, будет повышение цен", - отметила 83-летняя Надежда Павловна.

Инженер, трудившийся в пожарной части и "Трансэнерго", считает нынешние выплаты недостаточными для полноценной жизни.

"Пенсионеры живут неважно. Но, если экономить, можно жить. Для достойной жизни надо, чтобы пенсия была 250-300 тысяч тенге. Тогда можно и на отдых поехать", - сказал 71-летний Шымбай Абилович.

Бывший учитель, переехавшая из села в Актобе 12 лет назад, довольна своим уровнем жизни, но переживает за заброшенные деревни.

"Я живу неплохо, всем довольна. Мало получают те, кто мало работал. Я привыкла думать о семье, пеку хлеб, есть дача… Если за что и переживаю, так это за то, что села пришли в упадок", - подчеркнула Рауида Байтурова.

Пенсионерка, проработавшая в геофизической организации, считает, что ее стаж обеспечил достаточный размер выплат, но особых надежд на повышение не возлагает.

"Нам хватает и на лекарства, и на все остальное, мы еще детям помогаем. Про повышение пенсии слышала, но ничего особого не ожидаю. Продукты-то дорожают", - сказала Любовь Максимовна.

Экс-руководительница утверждает, что ее круг знакомых - бывших экономистов и бухгалтеров - также не страдает от нехватки средств.

"Я живу прекрасно. Пенсии на все хватает. И все пенсионеры в моем окружении живут неплохо. Есть, конечно, у кого пенсия маленькая, им сложнее. Но, если есть дети, и им плакать не приходится", - отметила Роза Хакимовна.

Пенсионер, до выхода на заслуженный отдых работавший сантехником, считает, что выплаты лучше повысить на 10%, чтобы позволить себе долгожданный отдых за рубежом.

"Пенсии маловато, но мне хватает. На шашу деньги есть, тои не пропускаю. Хорошо, что повышают, но надо не на 8, а на 10 процентов. Тогда исполнил бы свою мечту - поехал в Дубай", - поделился 69-летний Альмурат Турганбаев.

Ранее глава Минтруда Светлана Жакупова на встрече с журналистами рассказала о предложениях по изменению пенсионной системы.

Помимо этого, на брифинге в кабмине Светлана Жакупова высказалась о мнении экспертов, которые предлагают исключить возможность раннего изъятия своих пенсионных из ЕНПФ.