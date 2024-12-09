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Эзотерика

Перевод времени или экология: правда ли, что из Усть-Каменогорска уезжают жители, ответил аким

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Ермек Кошербаев
Ермек Кошербаев. Фото: акимат ВКО

Аким ВКО в СЦК прокомментировал вопрос о том, наблюдается ли в области отток жителей в связи с обострением экологических проблем и переводом времени, передает корреспондент NUR.KZ.

Ермек Кошербаев заявил, что население Усть-Каменогорска растет.

"Для примера скажу мои личные наблюдения. В 2014 году население города было порядка 330-340 тыс. человек. Почти за 9 лет, которые я не был в области - я вернулся в 2024 году, население увеличилось почти на 60 тыс. человек. То есть говорить об оттоке жителей из Усть-Каменогорска не приходится. Говорить о том, что люди прямо уехали из-за того, что здесь плохо… я таких случаев не видел. Возможно, есть, возможно, кто-то задумывается об этом. Но я вам сейчас сказал, что мы будем стараться решить эти вопросы", - заявил он.

Он считает, что Усть-Каменогорск - прекрасный город.

"Здесь есть все возможности для того, чтобы жить комфортно. Мы этот комфорт должны возродить, сделать все, чтобы наш город был гордостью нашей страны", - добавил глава региона.

Вместе с тем он признал, что наблюдается отток из сел.

"Больше проблема стоит, что жители уезжают из сел, потому что там не везде есть соответствующие условия жизни, мы о них сейчас говорили, такие как вода, интернет, дороги, качественное медобслуживание. Все это ставится приоритетом во главе угла, чтобы люди понимали, что и в селе можно жить", - пояснил он.

При этом он отметил, что экологические проблемы в городе были всегда.

"Город, когда в советское время строился, особенности эти не учитывались. Один тот момент, что ГРЭС были построены наверху, а город поставлен внизу по течению рек… Вода из ГРЭС идет, она все время теплая. Даже я вот помню, в феврале 2010 года ночная температура опускалась до -52, а Иртыш не замерзает, не замерзает на протяжении нескольких десятков километров. Если вы знаете физику, то, естественно, вода начинает парить, город насыщается влагой, а она смешивается со всеми выбросами", - пояснил аким.

Напомним, ранее в ноябре жители Усть-Каменогорска в соцсетях пожаловались на невыносимый запах, из-за которого на улице им очень сложно дышать. По словам горожан, такого в городе никогда не было.

В департаменте экологии сообщали, что по результатам замеров зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хлороводорода. По другим загрязняющим веществам превышений ПДК не выявлено.

Позднее в департаменте экологии ВКО сообщили, что по итогам мониторинга 25 ноября превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфере не зафиксировано.

Тем не менее, как отметили экологи, ситуация осложнена неблагоприятными метеоусловиями - они способствуют накоплению загрязняющих веществ. Жителей попросили ограничить пребывание на улице и использовать очистители воздуха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198070-perevod-vremeni-ili-ekologiya-pravda-li-chto-iz-ust-kamenogorska-uezzhayut-zhiteli-otvetil-akim/

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