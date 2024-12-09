"Содержит десятки собак": жители Хромтау жалуются на невыносимое соседство (видео)

Жители Хромтау недовольны местной жительницей, которая держит в своей квартире десятки собак в антисанитарных условиях. Акимат района пообещал, что в отношении женщины будут приняты меры, передает NUR.KZ.

Местные жители в Instagram-паблике Zello Aktobe опубликовали сообщение о том, что в Хромтау в доме номер 8 по улице Мухтара Ауэзова проживает женщина, в квартире которой царит антисанитария.

По словам автора, в помещении десятки собак, которых не выгуливают.

"Она содержит десятки собак, которые не выгуливаются, размножаются, испражняются прямо в квартире. Хозяйка не убирает за ними, кормит помоями, собранными из мусорных баков.

Из квартиры распространяется зловонный запах, а лай собак слышен даже в соседних домах, мешая людям спать. Собаки дерутся между собой, иногда до смерти", - пишут возмущенные граждане.

Соседи отмечают, что из-за антисанитарии в подъезде ощущается превышение аммиака и сероводорода - появились мухи, черви и блохи. Сама хозяйка складирует хлам и ведет себя агрессивно.

"Скандалит, выбивает двери, отключает счетчики, затапливает соседей", - говорится в публикации.

Несмотря на обращения жителей в полицию, санэпидемстанцию, ветеринарную службу и акимат, проблема не решена. Люди требуют изъять животных, провести санитарную обработку и оказать хозяйке медицинскую и психиатрическую помощь.

В акимате Хромтауского района прокомментировали ситуацию, отметив, что хозяйку квартиры уже оштрафовали.

"По данному вопросу соседи неоднократно подавали заявления на указанную гражданку. На основании этих заявлений правоохранительными органами в рамках закона было наложено административное взыскание за нарушения санитарного и общественного порядка.

Однако гражданка не согласилась с наложением штрафа, и в настоящее время дело находится на рассмотрении суда. Отмечаем, что в рамках действующего законодательства в сфере ветеринарии отсутствуют основания для проведения проверок, отлова или наложения штрафов по указанным вопросам.

Разъяснительная работа и дальнейшие меры по данному случаю продолжаются органами полиции и другими компетентными службами", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в одном из алматинских микрорайонов зоозащитники организовали приют для бродячих собак. Однако их соседи жалуются на запах и на то, что собаки выбегают и пугают прохожих.

Помимо этого, жители села в Алматинской области пожаловались на стаю собак, живущую на территории одного из домов. По их словам, животные шумят и представляют опасность для людей.

А в Караганде пенсионерку оштрафовали за то, что она кормила бездомную собаку. В полицию обратились ее соседи, в итоге женщину обвинили в загрязнении двора.