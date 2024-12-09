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Движение открыли на одной из трасс в Актюбинской области (видео)

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Трасса в Каргалинском районе
Трасса в Каргалинском районе: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

В Каргалинском районе открыли проезд по дороге областного значения Донское - Бадамша - Актобе - Орск. Трасса реконструирована на 90% и будет полностью завершена к 2025 году, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Актюбинской области.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в регионе продолжается масштабная работа по развитию дорожной инфраструктуры в рамках задачи, поставленной в Послании президента народу Казахстана.

"Эта дорога очень важна для улучшения транспортной связи региона и повышения комфорта жителей и гостей района", - отметили в акимате.

На протяжении всей автодороги установлен скоростной режим в 60 км/ч. Работы по благоустройству трассы, включая обсыпку обочин и установку дорожных знаков, выполнены подрядной организацией ТОО "Казкомсервис".

Ранее сообщалось, что на автодороге Караганда - Балхаш открыто движение на участке между Аксу-Аюлы и Акчатау.

Также стало известно, что завершается реконструкция участка дороги Актобе - Кандыагаш. Теперь областной центр и моногород соединит первоклассная дорога. Данный транспортный коридор является важным маршрутом, соединяющим Казахстан с Россией и обеспечивающим выход на Астрахань.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198010-dvizhenie-otkryli-na-odnoy-iz-trass-v-aktyubinskoy-oblasti-video/

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