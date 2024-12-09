"Почти в два раза длиннее старого": в акимате Алматы показали достроенный мост (фото)

В Алматы состоялось техническое открытие моста в микрорайоне Кемел Жетысуского района, строительство которого было начато в августе текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Летом этого года аким Алматы Ерболат Досаев поручил закрыть движение по мосту было из-за его аварийного состояния, тогда было принято решение построить новый.

"Новое мостовое сооружение однопролетного типа возведено в кратчайшие сроки - практически за 4 месяца. В рамках первого этапа работ были произведены демонтаж аварийного моста, переустройство инженерных сетей, монтаж 29 метровых буронабивных свай, устройство опор и подпорных сетей.

Построенный мост почти в два раза длиннее старого: 33 метра против 16,8 метра. Также увеличена ширина с 8,5 до 14,5 метра, с обеих сторон проезжей части организован пешеходный тротуар по 1,5 метра каждый.

Новый мост полностью завершен и соответствует всем нормам. Он прошел все необходимые проверки и испытания, гарантируя безопасное движение для автомобилистов и пешеходов", - сказано в сообщении.

Мост в микрорайоне Кемел Алматы. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В рамках второго этапа продолжаются работы по укреплению русла реки и благоустройству, включающее освещение. Кроме того, будут произведены расчистка русла реки от временного основания для техники. Данные работы планируется произвести до конца текущего месяца.

Местные жители не скрывают своей радости от завершения строительства моста, который был возведен гораздо быстрее нормативных сроков.

"Мы ожидали длительный ремонт старого моста, но нас приятно удивило, что построили новый, к тому же в очень сжатые сроки. Видно, что работа проведена качественно и с удобством для пешеходов. Можно уверенно сказать, что он прослужит не одно десятилетие", - сказала Юлия Хвалынская.

"Этот мост имеет огромное значение для жителей микрорайона, ведь именно через него проходят несколько автобусных маршрутов, а также школьный автобус. Он является незаменимым для жителей области и тех, кто направляется в близлежащие поселки. Без него ежедневные поездки были намного дольше", - отметила Семейгуль Зияданова.

Напомним, проведенное в июне техническое обследование мостового сооружения 1960-х годов выявило частичное разрушение бетонных конструкций, появление трещин на опорах моста, отсутствие деформационного шва и другое.

Изначально планировалось открыть движение для транспорта в конце октября. Однако из-за структуры грунта возникла необходимость монтажа 29 метровых буронабивных свай. Кроме того, при подготовке основания для спецтехники в русле реки произошел обвал пешеходной части моста.

Данную часть должны были демонтировать после того, как построят новый мост, но из-за обрушения пришлось заниматься ее разборкой раньше. Таким образом сроки исполнения работ были сдвинуты.

Мост в микрорайоне Кемел Алматы. Фото: пресс-служба акимата города Алматы