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Alem School: как за 5 лет стать лидером в IT-образовании Казахстана

Опубликовано:

Панельная дискуссия Alem School
Панельная дискуссия Alem School. Фото: Всемирные игры кочевников

Первая школа программирования в Центральной Азии Alem School в честь своего 5-летия организовала праздничное мероприятие для студентов и партнеров, сообщили представители Всемирных игр кочевников.

Alem School, первая школа программирования в Центральной Азии, отмечает важную веху - 5 лет с момента своего основания. За этот период школа зарекомендовала себя как один из лидеров в подготовке IT-специалистов, внедряя инновационные подходы и радикально меняя привычные модели образовательного процесса. В основе философии школы лежит принцип взаимного обучения, где студенты не только обучаются, но и учат друг друга, что делает их обучение более эффективным и практико-ориентированным.

Alem School
Панельная дискуссия Alem School. Фото: Всемирные игры кочевников

В честь своего 5-летия Alem School организовала праздничное мероприятие, которое собрало студентов, выпускников и партнеров, а также известных представителей IT-сообщества. На празднике были представлены ключевые достижения школы, а также планы на будущее.

“Цель школы - повысить конкурентоспособность человеческого капитала страны, помочь талантливой молодежи раскрыть свой потенциал, обучая не только программированию, но и креативному мышлению.

Обучение в школе бесплатное. Наша платформа "Alem Platform" - адаптированная под рынок Казахстана, масштабируемая, а также более гибкая в выборе специализации.

Структура обучения обеспечивает не только практическое обучение, но и помогает студентам быть готовыми к профессиональным вызовам.

Это говорит о том, что мы не только даем знания, но и отвечаем на вызовы современного рынка труда. Наши выпускники стремятся к постоянному профессиональному росту и готовы учиться в течение всей своей карьеры. Мы открыты для всех, кто хочет сделать карьеру в IT, вне зависимости от того, какой опыт у них был ранее", - говорит Ермек Кузенбаев, председатель правления Alem School.

Сегодня школа предлагает обучение для людей в возрасте от 16 до 40 лет, которые хотят сменить карьеру и войти в мир IT. В отличие от традиционных учебных заведений, Alem School работает по уникальной модели, в которой нет привычных лекций и учителей. Вместо этого учебный процесс построен на практических заданиях, реальных проектах и работе в команде, что позволяет студентам нарабатывать реальные навыки и становиться востребованными специалистами.

Панельная дискуссия Alem School
Панельная дискуссия Alem School. Фото: Всемирные игры кочевников

“На сегодняшний день Alem School - это более 600 разработчиков, которые успешно работают в крупнейших мировых IT-компаниях, таких как Tesla, Google, Amazon, EPAM, а также в таких казахстанских компаниях, как Kaspi, InDrive, Forte Bank и многих других.

Успехи школы подтверждают цифры. За 5 лет в Alem School поступили более 920 студентов по итогам 16 отборов. 30+ человек на одно место. Более 350 студентов продолжают учебу, а более 600 выпускников успешно завершили программу и внедряются в сферу IT.

Мы продолжаем развиваться и строить партнерства с лидерами. Alem School - это не просто образование, это среда для будущих IT-лидеров", - подчеркивает Ермек Кузенбаев.

Школа ежегодно проводит турниры по программированию Alem Cup, привлекающие участников разных возрастных категорий и предоставляющие им уникальную возможность продемонстрировать свои навыки и выиграть денежные призы. Кроме того, Alem School сотрудничает с Astana Hub и Tech Orda, в рамках которых было обучено 100 студентов, получивших ценные знания и опыт для успешного старта в IT-сфере.

Кроме того, для студентов, желающих продолжить свое образование, открываются новые горизонты благодаря образовательной платформе Alem. Платформа использует такие новейшие методы, как геймификация и проектно-ориентированное обучение, позволяя студентам адаптировать свои знания под реальные задачи. В будущем Alem School планирует расширить использование этой платформы и внедрить новые образовательные технологии, чтобы обеспечить еще более качественную подготовку специалистов.

Alem School продолжит развиваться и расширять свое влияние в сфере IT-образования. Школа уверена, что за следующие 5 лет она сможет подготовить еще больше специалистов, способных сделать значительный вклад в развитие IT-индустрии Казахстана и мира в целом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197841-alem-school-kak-za-5-let-stat-liderom-v-it-obrazovanii-kazahstana/

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