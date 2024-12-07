Мошенники стали рассылать фейковые сообщения от имени председателя АДГС
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Агентство по делам государственной службы предупредило казахстанцев о мошенниках, которые занимаются рассылкой фейковых сообщений от имени главы ведомства, передает NUR.KZ.
По информации ведомства, в мессенджерах Telegram и WhatsApp создали фейковые аккаунты и рассылают сообщения якобы от имени председателя АДГС Дархана Жазыкбай.
"Неизвестные лица пытаются посредством получения каких-либо данных предпринять мошеннические действия. Просим не доверять недостоверной рассылке, не отвечать на них и не переходить по сомнительным ссылкам", - призвали в АДГС.
Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197505-moshenniki-stali-rassylat-feykovye-soobshcheniya-ot-imeni-predsedatelya-adgs/