Мошенники стали рассылать фейковые сообщения от имени председателя АДГС

Агентство по делам государственной службы предупредило казахстанцев о мошенниках, которые занимаются рассылкой фейковых сообщений от имени главы ведомства, передает NUR.KZ.

По информации ведомства, в мессенджерах Telegram и WhatsApp создали фейковые аккаунты и рассылают сообщения якобы от имени председателя АДГС Дархана Жазыкбай.

"Неизвестные лица пытаются посредством получения каких-либо данных предпринять мошеннические действия. Просим не доверять недостоверной рассылке, не отвечать на них и не переходить по сомнительным ссылкам", - призвали в АДГС.

Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.