В Казахстане изменят правила военной подготовки офицеров и сержантов запаса

Правила военной подготовки офицеров и сержантов запаса изменятся в Казахстане - Минобороны подготовило проект приказа - он опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

На сайте документ был опубликован 5 декабря - обсуждение продлится до 20 декабря.

Авторы предложили внесение изменений и дополнений в приказ министра обороны "Об утверждении правил военной подготовки по программам офицеров запаса и сержантов запаса" в сфере оказания государственных услуг.

Напомним, в конце ноября сообщили, что почти тысячу офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в 2025 году в Казахстане. Служить им предстоит 24 месяца, то есть 2 года.

А до этого на заседании мажилиса был одобрен законопроект о военно-патриотическом воспитании. Среди норм законопроекта - возможность отправления Минобороны SMS казахстанским призывникам.

Другая же поправка предусматривает ограничение количества отсрочек от армии по причине повторного обучения в вузах.

"Поправки позволят исключить бюрократизацию и уменьшить трудозатраты граждан и военнослужащих военных учебных заведений, а также позволят перевести процессы поступления, перевода и восстановления в военные учебные заведения, подведомственные Министерству обороны Республики Казахстан в цифровой формат, с соответствующей подачей заявки через e-Gov", - говорится в документе.