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Нога ребенка застряла в газовом баллоне в Риддере

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Нога застряла в баллоне
Спасение ребенка. Кадр из видео: МЧС РК

Необычную спасательную операцию провели спасатели ВКО - им пришлось доставать ногу ребенка, которая застряла между ручкой и редуктором баллона, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Спасатели пришли на помощь восьмилетнему мальчику. Он, играя дома с детьми, засунул свою ногу между редуктором и ручкой газового баллона.

"Сотрудники МЧС при помощи аварийно-спасательного инструмента "Holmator" аккуратно перекусили ручку баллона и благополучно освободили ногу ребенка", - говорится в сообщении.

В ходе аварийно-спасательной работы ребенок не пострадал, добавили в ведомстве.

Ранее в ДЧС Туркестанской области спасатели призвали не оставлять детей без присмотра взрослых, соблюдать правила безопасности.

"Рекомендуем уделять большое внимание безопасности детей, проводить беседу с детьми о мерах безопасности", - отметили в ведомстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197410-noga-rebenka-zastryala-v-gazovom-ballone-v-riddere/

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