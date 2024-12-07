Нога ребенка застряла в газовом баллоне в Риддере
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Необычную спасательную операцию провели спасатели ВКО - им пришлось доставать ногу ребенка, которая застряла между ручкой и редуктором баллона, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Спасатели пришли на помощь восьмилетнему мальчику. Он, играя дома с детьми, засунул свою ногу между редуктором и ручкой газового баллона.
"Сотрудники МЧС при помощи аварийно-спасательного инструмента "Holmator" аккуратно перекусили ручку баллона и благополучно освободили ногу ребенка", - говорится в сообщении.
В ходе аварийно-спасательной работы ребенок не пострадал, добавили в ведомстве.
Ранее в ДЧС Туркестанской области спасатели призвали не оставлять детей без присмотра взрослых, соблюдать правила безопасности.
"Рекомендуем уделять большое внимание безопасности детей, проводить беседу с детьми о мерах безопасности", - отметили в ведомстве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197410-noga-rebenka-zastryala-v-gazovom-ballone-v-riddere/