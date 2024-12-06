Учить уроки под уличными фонарями из-за проблем со светом вынуждены дети в Шымкенте (видео)

Жители окраины Шымкента жалуются на слабую подачу электричества – из-за этого бытовая техника не работает, а детям удобнее учить уроки под уличными фонарями, передает сайт телеканала КТК.

Жители района Шымкента, который в народе называют Островок за расположение за железной дорогой, просят власти обратить на них внимание. Самая большая проблема горожан – электричество. Старый трансформатор не справляется. Стоит включить в розетку любой прибор – лампочки сразу тускнеют. Люди тратят огромные деньги на ремонт бытовой техники, которая сгорает от скачков напряжения.

"Вот телевизор у меня почти новый – сгорел. Хорошо хоть не очень дорогой, но сгорел. Нам, пенсионерам, тяжело покупать дорогие. Микроволновка тоже не работает. Надеюсь, деньги появятся – на ремонт отвезу. Машинка – тоже на ремонт приготовили. Холодильник – вот он стоит. Большой, хороший, красивый холодильник, а ничего не работает", - возмущена горожанка Флюра Уразаева.

Недавно здесь появилось уличное освещение. Фонари светят ярче, чем лампочки в домах. Поэтому родителям даже приходится отправлять детей с учебниками во двор. Дома читать вообще невозможно, сетуют люди.

"Постоянно у нас света нет. Мы в XXI веке живем, в Шымкенте, нас мегаполисом называют, а школьники уроки сделать не могут. Зимой по 12-13 тысяч приходят счета за свет, которого почти и нет. Нам, простым людям, власти никак не помогают. Куда только ни писали, никто даже не приходил", – рассказала Анаркуль Алтынбек.

Проблеме уже много лет. И власти подтверждают, что с ситуацией знакомы. Более того, документы для замены электросетей подготовили – еще в прошлом году. По проекту планируют заменить 3 километра проводов и трансформатор.

"Здесь будет заменено около 120 опор. Из 3000 500 метров проводов пойдут под землей. По проекту так решили, потому что здесь находится железная дорога и не получится поставить опоры", – заверил руководитель отдела управления энергетики Шымкента Шокан Айдарбеков.

Теперь бюджетная комиссия должна одобрить выделение 70 млн тенге. Если это произойдет, напряжение в домах 200 абонентов будет восстановлено.

Источник: КТК

Напомним, ранее мы рассказывали про жителей павлодарского села Майкобе, которые уже несколько лет обходятся без света, дорог и иногда без воды. Электрические столбы в населенном пункте не меняли, так как они оказались ничьи.

А летом в Усть-Каменогорске горожане жаловались на частые отключения электричества, из-за чего в домах пропадает и вода. В акимате прокомментировали ситуацию.