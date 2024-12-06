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Дом в Бостандыкском районе Алматы тенге хотят продать с аукциона за 390 млн тенге

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Аукционный молоток лежит на столе
Аукционный молоток. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы на торги выставили дом с земельным участком, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет государственных доходов. Стартовая цена лота превысила 390 млн тенге.

В Telegram-канале Комитета государственных доходов проинформировали о том, что 12 декабря будет проведена реализация дома с земельным участком в Бостандыкском районе Алматы.

"Аукцион будет осуществляться на сайте etp.adilet.gov.kz в рамках погашения задолженности должника по таможенным платежам", - сказано в сообщении.

Также в Комитете предложили подробнее ознакомиться с лотом на сайте автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства РК. Там указано, что на торги выставят дом в микрорайоне Ерменсай Бостандыкского района Алматы.

Стартовая цена лота составила 390 601 870 тенге. При этом размер гарантийного взноса составит 5%, то есть более 19,5 млн тенге.

Торги состоятся в формате электронного аукциона 12 декабря.

Несколько дней назад сообщалось, что в Алматинской области с аукциона продают земельные участки общей площадью в почти 5000 гектаров в Карасайском и Жамбылском районах.

В сентябре этого года на электронной торговой площадке Казахстана появился лот за 1 млрд тенге - это недостроенное нежилое здание, которое было конфисковано у осужденного казахстанца и подлежит сносу.

А в начале этого года управление финансов Алматинской области выставило на продажу коттедж, расположенный в Астане. Аукцион проходил на повышение цены, стартовая цена составила более 118 млн тенге.

Дом за 390 млн тенге в Алматы
Убранство выставленного на торги дома. Фото: etp.adilet.gov.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197293-dom-v-bostandykskom-rayone-almaty-tenge-hotyat-prodat-s-aukciona-za-390-mln-tenge/

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