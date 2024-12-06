Как на первом свидании вычислить абьюзера, рассказала эксперт в Павлодаре

В Павлодаре в рамках республиканской акции "16 дней без насилия" на вопросы ответила психолог, которая работает с женщинами, пережившими насилие, передает "Павлодар-онлайн".

Ставшая ежегодной акция "16 дней без насилия" стартовала 25 ноября. На протяжении полутора недель госорганы и представители неправительственных организаций проводят флешмобы, лекции, встречи и организовывают консультации для тех, кому требуется помощь. Одна из них прошла в павлодарском Доме дружбы.

"Сегодня мы проводим единый день приема граждан. В этот раз он проходит в рамках акции "16 дней без насилия". Предпосылками для насилия в семье могут быть жилищно-бытовые проблемы, нерешенные экономические вопросы. Чтобы все это не влияло на семейную жизнь, взаимоотношения супругов, мы проводим единый день приема граждан", - отметила заместитель руководителя Управления информации и общественного развития Павлодарской области Айнур Раисова.

На вопросы горожан отвечали представители 20 государственных органов. Консультировали павлодарцев региональный уполномоченный по правам ребенка Сауле Шакенева, адвокат и психолог.

Психолог республиканского научно-практического центра психического здоровья Асем Садвакасова ответила на вопросы пришедших на мероприятие. Она работает с женщинами, которые пережили насилие от своего мужа.

"Обращалось много женщин. Причины у всех разные. В основном - физическое насилие. Когда происходит психологический абьюз, лица, которые подверглись насилию, не обращаются. К сожалению, наша ментальность такова, что сор из избы не выносят и, если дома ругань - ничего страшного", - поделилась Асем Садвакасова.

Психолог рассказала о случаях, с которыми ей приходились сталкиваться в своей практике.

"У нас были девушки, которые в ходе ссоры получали травмы. Одна девушка так получила переломы ребер, руки, сотрясение мозга. Еще у нас была женщина, которая получила инвалидность, защищаясь от ударов, - повредила сустав на руке. Она мечтала быть массажистом, проходила курсы, но из-за травмы, к сожалению, не смогла работать. Самое печальное, что многие женщины из-за заниженной самооценки и финансовой зависимости терпят такое обращение от мужчины", - отметила специалист.

С последней женщиной провели большую работу. Несмотря на то, что она то возвращалась к мужу, то уходила от него снова, павлодарка смогла проработать все травмы. Сегодня она живет отдельно, зарабатывает деньги, поднимает детей и активно ведет соцсети.

По словам Асем Садвакасовой, зачастую бывает, что в семейных конфликтах виноваты оба. Однако мужчины к специалистам идут неохотно. Но со временем и они начинают понимать, что помощь психолога необходима.

"Агрессоры в прошлом - сами жертвы насилия. Возможно, это было в школе, в семье с пьющими или принимающим наркотики родителями, где ребенок был свидетелем физического или психологического насилия. Поэтому у него тоже складывается определенное мышление. Либо он становится жертвой, либо он начинает вести себя как тиран. Этот человек не умеет регулировать свои эмоции, не умеет работать с ними. Чаще всего это ситуация накопления агрессии", - объяснила психолог.

Психолог поделилась несколькими "красными флагами", которые помогут женщине уже на первых встречах с мужчиной понять, что тот - абьюзер.

"Чаще всего мужчины-абьюзеры ведут себя слишком романтично: задаривают подарками, уделяют много внимания. Мы, все девочки, в детстве любим сказки и хотим встретить принца. И такое ощущение, что вот он - этот принц из сказки.

А почему они так себя ведут? Потому что у них есть задача привлечь внимание. Это люди, которые любят все контролировать. Уже на первых свиданиях мы можем видеть повышенную ревнивость и контроль: как ты оделась, куда ты посмотрела, с кем была, кому писала. Первое время девушке это даже нравится: "Как классно, он меня так любит, что ревнует", - рассказала Асем Садвакасова.

По словам психолога, на самом деле это сигнал о том, что человек уже начинает нарушать границы. А насилие - это всегда про нарушение границ.

"Но если мужчина попробовал переступить границы, и женщина ему это позволила, он идет дальше. Начинает контролировать ее время, круг общения, запрещает работать, заниматься тем, чем она раньше занималась. Начинает контролировать даже ее эмоции и мысли. И это самое страшное. А потом наступает такой момент, когда она очень зависима от него и финансово, и психологически. Тогда тяжело уйти от такого мужчины", - дополнила Асем Садвакасова.

Ранее в кризисном центре Павлодара рассказали историю матери троих детей, которая сбежала от мужа. Много лет она терпела побои, так как боялась остаться на улице. Когда под ударом оказались дети, решила обратиться за помощью. За четыре месяца пребывания в центре женщина смогла накопить денег, нашла съемное жилье и перебралась туда с детьми.

А в Темиртау двум женщинам помогли начать новую жизнь и создать семьи. Кризисному центру по оказанию социальной помощи, куда обратились казахстанки, исполнился год. С ноября в нем заработала мобильная группа, которая оперативно реагирует на вызовы.