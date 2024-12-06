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Одну из важнейших задач полицейских зимой назвали в Павлодарской области

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Полицейский работает за компьютером
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Павлодарской области рассказали об одной из главных задач, стоящих перед сотрудниками полиции в холодное время года, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с наступлением холодов павлодарские полицейские проводят рейдовые мероприятия по местам скопления лиц без определенного места жительства, которые, утратив свои родственные связи и не имея жилья, предпочитают жить на улице.

"В этот период одна из важных задач, стоящая перед полицейскими, - это не допустить фактов смерти и обморожения граждан", - рассказали в ДП Павлодарской области.

С начала текущего года полицейские доставили в приемник-распределитель 2323 человека без определенного места жительства.

По прибытии в полицию все доставленные проходят ряд процедур: их ставят на фото- и видеоучеты, фиксируют отпечатки пальцев, сверяют со списками разыскиваемых уголовных преступников и без вести пропавших.

Полицейские напомнили горожанам, что двери приемника-распределителя открыты круглосуточно.

"Если лица без определенного места жительства начинают доставлять беспокойство, находятся в подвалах или подъездах домов, попрошайничают или мусорят, можно позвонить по телефону 102 или в приемник-распределитель по телефону 51-58-51", - проинформировали в ведомстве.

В ноябре в Павлодаре устроили рейд по поиску бездомных людей. Буквально за полчаса сотрудники ДЧС и полиции обнаружили шесть человек без определенного места жительства и доставили их в спецприемник. Затем их определяют в Центр ресоциализации, чтобы они не замерзли зимой или не погибли при пожарах.

А павлодарке, у которой не было документов и крыши над головой, помогли в акимате и Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ей посодействовали в восстановлении документов и вручили ключи от собственного жилья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197146-odnu-iz-vazhneyshih-zadach-policeyskih-zimoy-nazvali-v-pavlodarskoy-oblasti/

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