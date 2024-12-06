"Хоть ночуйте там": аким Павлодарской области поручил чиновникам надеть перчатки и сапоги

В Павлодарской области не успевают выполнить план по социальным квартирам. Без жилья могут остаться 279 семей, хотя из республиканского бюджета выделили почти 3 млрд тенге, передает "Астана TV".

В этом году из республиканского бюджета и средств "Самрук-Казына" в регионе должны были построить и купить 804 квартиры для очередников, но строители и чиновники до плана не дотягивают. Больше всего рискуют потерять в бюджетных средствах. Из 212 квартир, на которые выделили почти 3 млрд тенге, куплено лишь 35.

Всего на деньги "Самрук-Казына" в Павлодарской области должны были приобрести для очередников 592 квартиры с правом дальнейшего выкупа. На сегодняшний день на балансе всего 373 квартиры. До конца года чиновники должны принять 219 квартир стоимостью свыше 3 млрд тенге, но есть нюансы.

"Здесь необходимо отметить, что из 219 квартир, которые мы должны приобрести до конца текущего года, по 67 квартирам есть определенные риски по их освоению", - отметил руководитель Управления строительства Павлодарской области Аскар Ажмурат.

Из республиканского бюджета выделено около 3 млрд тенге на приобретение 212 квартир, но купили лишь 35. 151 квартиру обещают принять до конца года, а вот 26 очередникам с кровом придется, видимо, повременить.

"Мой первый заместитель, руководитель управления строительства, акимы районов, надевайте перчатки, сапоги, хоть ночуйте там, но дома должны быть достроены. После завершения всех процедур покупки квартиры должны быть сданы людям, которые уже давно ждут", - заявил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

А пока глава региона раздает поручения, мать-одиночка Оксана Морз вынуждена снимать жилье. Женщина уже 11 лет стоит в очереди на квартиру, но новоселья нет даже на горизонте. Она рассказывает, за почти 30 лет сменила 15 арендных квартир, цены растут с каждым годом. А с двумя детьми на руках откладывать на покупку жилплощади не получается.

"Сейчас я плачу 120, и то, это по-божески, как говорится. А так, начиналось с 30 и потихоньку, потихоньку. С нашими ценами на продукты откладывать вообще не получается деньги на жилье. Я 11 лет назад вставала на очередь, я была 3911, а сейчас я 968. Просто поставили на очередь, сказали, ожидайте. И все", - поделилась жительница Павлодара Оксана Морз.

К слову, всего в регионе в очереди на жилье стоят свыше 26 тысяч семей, почти 16 тысяч из них ждут квартиры в областном центре. Для новостроек в Павлодаре выделяют и расчищают все больше места, но преимущественно они являются коммерческими и идут на продажу.

Ранее павлодарцы, ожидающие жилье из госфонда, жаловались на медленно движущуюся очередь. Люди вынуждены годами скитаться по съемным квартирам в ожидании квадратных метров. В отделе жилищных отношений ответили, что причины длительного ожидания объективные.

Также очередников из Павлодара призвали не радоваться сообщениям в WhatsApp о выделении квартир. Оказалось, что такую информацию горожанам рассылают мошенники.