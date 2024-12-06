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Что ухудшает здоровье казахстанцев: в Минздраве назвали три фактора

Опубликовано:

Мужчина в маске с флагом Казахстана
Мужчина. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в сенате рассказал, какие факторы негативно сказываются на здоровье казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Султангазиев рассказал о влиянии качества и безопасности продуктов питания на здоровье людей.

"Сегодня в Казахстане, как и в мире, неинфекционные заболевания являются причиной 84% всех смертей. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 4 основных заболевания – сердечно-сосудистые заболевания, онкология, ожирение, диабет – приходится 27% возможности преждевременной смерти", - отметил он.

Одним из факторов риска является неправильное питание. По данным вице-министра, употребление в пищу продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли приводит к росту неинфекционных заболеваний, потере трудоспособности, значительным затратам на здравоохранение и оказывает негативное влияние на экономику в целом.

"По сравнению с 2022 годом, мы заметили, что уровень заболеваний системы кровообращения и внешних заболеваний увеличился на 6%, ожирения – на 2%, диабета – на 17%. В Казахстане наблюдается высокий уровень потребления соли. ВОЗ рекомендует уровень до 5 граммов в день, а в стране он достигает 17 граммов в сутки.

Более 17% детей в возрасте 6-9 лет употребляют сладкие напитки каждый день, а более 50% – каждую неделю. В результате 20% детей 6-9 лет, или каждый пятый ребенок, имеют избыточный вес, а 7% из них страдают ожирением", – заявил Султангазиев.

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в свою очередь рассказал, сколько казахстанцы тратят на продукты питания.

"В 2022 году доля расходов на продукты питания и безалкогольные напитки в номинальных денежных доходах населения составила 23,4%. В 2023 году она снизилась до 22,2%. Из них 8% – хлебобулочные изделия и крупы, около 17% – мясо, 5% – молоко и молочная продукция, по 4% – овощи, фрукты, сахар и кондитерские изделия.

В общей структуре потребительских расходов доля расходов на продукты питания и безалкогольные напитки по-прежнему в районе 50%", – заявил он.

Напомним, в конце июня мы писали, что депутаты мажилиса приняли поправки, запрещающие продавать энергетики лицам младше 21 года в Казахстане. Ранее, еще в прошлом сентябре уже экс-глава Минздрава Ажар Гиният говорила о том, что депутаты планируют запретить продавать энергетики лицам младше 21 года.

Позже вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев добавил, что также продвигается норма о запрете продажи энергетиков в вендинговых аппаратах и запрет на их рекламу.

При этом еще в 2022 году Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Атырауской области говорил о проблемах пагубных привычек в казахстанском обществе. Он подчеркивал, что сейчас широко обсуждается необходимость введения запрета на продажу энергетических напитков подросткам.

А в прошлом году мы рассказывали о подростке из Алматы, который перестал ходить и попал в больницу из-за энергетиков и фастфуда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197055-chto-uhudshaet-zdorove-kazahstancev-v-minzdrave-nazvali-tri-faktora/

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