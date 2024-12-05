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Детей не допустили в школу из-за платка: Верховный суд вынес решение

Опубликовано:

Школьный кабинет
Кабинет. Иллюстративное фото: Nestea06 / Getty Images

В Верховном суде Казахстана рассмотрели административное дело по иску родителя к средней школе о признании незаконными действия по недопуску его детей к учебному процессу из-за ношения платка, пишет NUR.KZ.

Сообщается, что Верховный суд согласился с выводами апелляционной инстанции (решение СМАС отменено и вынесено новое решение об удовлетворении иска), поскольку право на образование является одним из основных конституционных прав граждан РК.

При этом судебная коллегия не обсуждала вопрос о законности ношения платка в образовательном учреждении.

"Отмечаем, что полномочия по утверждению требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования у профильного Министерства имеются. Соответствующий приказ министра не признан незаконным и не отменен", - говорится в сообщении суда.

Подчеркивается, что родители несут обязанность по соблюдению устава школы и требований, предъявляемых к школьной форме.

"Неисполнение родителями взятых на себя и установленных законом обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов детей влечет установленную законом ответственность, в том числе предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях", - напомнили в суде.

К таким же выводам пришли суды Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской областей при рассмотрении дел по недопуску учащихся к образовательному процессу.

Судебные акты указанных регионов не вступили в силу, добавили в суде.

Напомним, в октябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию с проявлением религиозной принадлежности в школах. Он отметил, что ребенок должен делать свой выбор, когда подрастет.

О спорах вокруг ношения хиджабов в школах высказывался тогда же глава Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы. В сентябре этого года он говорил о возможном запрете никабов в стране.

Позже в Верховном суде отреагировали на появившуюся в Сети информацию об отмене запрета на ношение платков в школах. Норму позже пояснили.

Недавно житель Астаны обратился в суд с требованием признать недействительным правило, предусматривающее запрет на ношение платка в школах. Ему отказали в удовлетворении иска.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196786-detey-ne-dopustili-v-shkolu-iz-za-platka-verhovnyy-sud-vynes-reshenie/

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