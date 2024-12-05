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"Могла произойти трагедия": переполненный автобус с открытой дверью сняли на видео в Актобе

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Переполненный автобус
Переполненный автобус. Кадр из видео: instagram.com/zello_aktobe_official

Жители Актобе испугались действий водителя автобуса №46, который тронулся с остановки "Летный" с открытой дверью и переполненным салоном. Ситуационный центр пообещал разобраться в ситуации, передает NUR.KZ.

Местные жители в Instagram-паблике Zello Aktobe опубликовали видео инцидента, на котором видно, как переполненный автобус отъезжает от остановки с открытой дверью.

"46 автобус, остановка "Летный", могла произойти трагедия", - написал один из горожан.

Ситуационный центр Актюбинской области в комментариях к публикации отреагировал на обращение и сообщил, что вопрос будет рассмотрен уполномоченной организацией.

"Ваше обращение зарегистрировано в ситуационном центре Актюбинской области и направлено на рассмотрение в уполномоченную организацию.

Информация о результатах рассмотрения будет предоставлена ситуационным центром либо ответственным органом в комментариях к данной публикации", - рассказали в организации.

Ранее актюбинцы возмутились поведением водителя, который, по их словам, пересек двойную сплошную линию. Департамент полиции региона сообщил, что с водителем будет проведена профилактическая беседа.

Помимо этого, пользователи возмутились поведением водителя автобуса, который неоднократно нарушал правила дорожного движения на трассе между Актобе и Хромтау. Департамент полиции пообещал привлечь нарушителя к ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196776-mogla-proizoyti-tragediya-perepolnennyy-avtobus-s-otkrytoy-dveryu-snyali-na-video-v-aktobe/

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