Cостояние флагов проверят в Павлодаре

Несколько дней назад в соцсетях появилась жалоба от павлодарки на выцветшие флаги на зданиях по улице Астана. Стало известно, куда следует обращаться в таких случаях, передает "Павлодар-онлайн".

Как сообщает издание, недавно в одном из павлодарских пабликов появилась публикация от горожанки.

"Сегодня проезжала по улице Астана, и что я увидела? Выцветшие от солнца государственные флаги на административных зданиях. И такие флаги можно увидеть по всему городу!" - говорилось в посте.

Жительница Павлодара написала, что смотреть на это обидно, и попросила хотя бы ко Дню независимости привести госсимволы, установленные на административных зданиях, в порядок.

Обращение зарегистрировали в едином контакт-центре "109", а в городском отделе внутренней политики пообещали провести мониторинг состояния государственных символов на улице Астана.

"В случае несоответствия государственных символов национальным стандартам, руководители учреждений и организаций уведомляются о необходимости приведения их в соответствие с действующим законодательством. Уважение к государственным символам нашей страны является обязанностью и долгом каждого из нас", - рассказала заместитель акима города Светлана Гладышева.

В случае обнаружения ненадлежащего состояния государственных символов в областном центре можно обратиться в отдел внутренней политики Павлодара по телефону 8 (7182) 21-10-41.

"По всем фактам будут приняты необходимые меры по приведению государственных символов в соответствии с требованиями законодательства", - заверила Светлана Гладышева.

Флаг и герб могут прийти в негодность и требовать замены. Но их неправильная утилизация грозит штрафом в 11 млн тенге или даже лишением свободы. Чтобы избежать подобных последствий, следует утилизировать госсимволы по специальным Правилам их замены и уничтожения.

Ранее в Алматинской области была обнаружена свалка, на которую выбросили государственные символы: флаг и герб. В полиции сообщили, что проводятся оперативные мероприятия, а к нарушителям будут приняты соответствующие меры по действующему законодательству.

В Актюбинской области комиссия выявила нарушения в использовании государственных символов в ряде учреждений региона. Так, в зале заседаний аппарата акима Темирского района государственный флаг потерял свой эстетичный вид. А в кабинете руководителя одного из отделов флага вообще не оказалось.