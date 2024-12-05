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Стало известно, когда благоустроят алматинскую рощу Баума

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Роща Баума
Роща Баума. Фото: маслихат Алматы

На предстоящей сессии маслихата Алматы запланировано рассмотреть бюджет проекта благоустройства рощи Баума на 2025-2027 годы, передает корреспондент NUR.KZ.

В 2025 году в Алматы запланирована реализация проекта благоустройства рощи Баума, которая является одним из главных природных объектов города. Площадь рощи составляет 137,7 га, она расположена в Турксибском районе между проспектами Сейфуллина и Суюнбая.

Соответствующий проект бюджета на 2025-2027 годы планируют рассмотреть на предстоящей сессии Маслихата Алматы.

Цель проекта - возрождение рощи как экологически значимой территории, популяризация экоосознанности среди жителей. Особенность подхода заключается в минимальном вмешательстве в природную составляющую рощи.

Роща Баума
Роща Баума. Фото: маслихат Алматы

На территории появятся малые архитектурные формы: скамейки, беседки, урны, а также оборудование для детских игр и занятий спортом. При озеленении будет сохранен естественный рельеф и почвенный покров, чтобы избежать эрозии и минимизировать объемы земляных работ.

Роща Баума
Роща Баума. Фото: маслихат Алматы

Роща Баума будет разделена на три зоны:

  • Активная зона расположится по периметру рощи, чтобы обеспечить доступ к инфраструктуре для активного отдыха.
  • Рекреационная зона станет местом для спокойного отдыха с минимальной инфраструктурой.
  • Экозона будет предназначена для сохранения и восстановления природной флоры и фауны с ограниченным вмешательством.
Роща Баума
Роща Баума. Фото: мас

Весь проект основан на трех ключевых принципах: восстановление, экозонирование и безопасность. Реализация благоустройства направлена на то, чтобы роща стала современной, экологичной и комфортной зоной отдыха для горожан, отмечает пресс-служба маслихата Алматы.

Напомним, в конце августа алматинцев и гостей города призвали быть осторожными при посещении рощи Баума в связи со случаями падения деревьев, что может представлять опасность для посетителей. Рекомендовалось не подходить к поврежденным деревьям, а также не ломать ветки и не повреждать кору, чтобы не усугубить ситуацию.

Отметим, осенью прошлого года аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Турксибского района рассказал, когда начнут благоустраивать рощу Баума. Сообщалось, что будут разработаны ПСД по благоустройству рощи Баума с экодорожками для скандинавской ходьбы и установкой МАФов (малых архитектурных форм). Реализация проектов должна была начаться во втором квартале 2024 года.

Добавим, также сегодня в маслихате Алматы рассказали о подробностях благоустройства города в 2025 году. Планируется благоустроить набережную реки Большая Алматинка, закупить новые мусорные контейнеры заглубленного типа и начать работу по так называемому трехъярусному озеленению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196591-stalo-izvestno-kogda-blagoustroyat-almatinskuyu-roshchu-bauma/

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