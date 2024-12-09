"Кому-то привычно жить с кредитами": алматинцы рассказали о своих займах (видео)

Кредиты стали частью жизни казахстанцев. Расходы на них жители обязательно закладывают в семейный бюджет. Мы решили узнать у алматинцев, что они думают о кредитовании, передает корреспондент NUR.KZ.

Кредиты - тема, которая вызывает у многих споры и переживания. В Алматы, как и по всей стране, этот вопрос волнует многих жителей, ведь сегодня трудно представить свою жизнь без финансовых обязательств.

Ботагоз, например, не скрывает, что имеет кредиты на сумму около трех миллионов тенге. Она признается, что иногда бывает сложно справляться с выплатами, ведь даже при достаточном доходе на жизнь и еду денег, как правило, не хватает.

Ботагоз. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Кредиты есть, около трех миллионов. Особых затруднений нет, но кредиты сложно погашать. Сами знаете, какая сейчас средняя зарплата: денег хватает только на еду", - говорит она.

Сложности с кредитами и у Дархана, который также имеет задолженности. По его словам, выплаты часто даются тяжело, и иногда приходится обращаться за помощью к друзьям.

Дархан. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Кредиты у меня есть. Мне нелегко их погашать - бывает так, что приходится просить в долг у друзей. Я не могу однозначно ответить. Кому-то привычно жить с кредитами, кому-то - нет. Возьму ли я в будущем еще кредиты? Не могу сказать, все зависит от обстоятельств", - делится он своими мыслями.

Жанкожа относится к кредитам крайне отрицательно. Он убежден, что народ живет бедно, и даже удивлен тем, что официально заявляется о средней зарплате в 470 тысяч тенге. Сам он работает поваром и зарабатывает 350 тысяч, что, по его мнению, вряд ли может быть достаточным для комфортной жизни с кредитами.

Жанкожа. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Очень плохо отношусь к кредитам. У меня самого их нет. Народ бедно живет. Недавно прочитал в интернете, что у нас средняя заработная плата 470 тысяч тенге. Это же бред! Я сам работаю поваром, зарабатываю 350 тысяч… можно, конечно, зарабатывать и больше, но надо будет жить на работе. Не планирую брать кредиты в будущем, так как очень плохо к этому отношусь", - подчеркивает он.

Для Дариги, пенсионерки, кредиты - это исключительно инструмент для тех, кто нуждается в деньгах. И хотя она сама никогда не брала кредиты и не планирует этого делать, она понимает, что бывают случаи, когда без них не обойтись.

Дарига. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Я пенсионерка. Думаю, кредиты - хорошо для тех, кто нуждается в деньгах. Когда срочно нужны деньги, можно взять. Сама я никогда их не брала и не планирую", - ответила женщина.

Для жителя Алматы Ерхана кредитование также не является приоритетом. Он считает, что рассрочка без процентов - это допустимый вариант, но сам предпочитает обходиться без долгов.

Ерхан. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"К кредитованию я отношусь плохо. А вот рассрочки без процентов, думаю, можно брать. Сам я живу без кредитов и не хочу их брать", - заявляет он.

Анатолий, бухгалтер по профессии, также относится к кредитам с настороженностью. У него нет кредитной истории, и он считает, что кредиты - это долговая яма.

Анатолий. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"У меня нулевая кредитная история. Кредиты для меня - табу. Это долговая яма. Я - преподаватель 1С-бухгалтерии, я понимаю, что такое движение денежных средств. Поэтому отношусь к кредитам и даже рассрочкам плохо, не планирую их брать", - поясняет он.

Однако не все так однозначно настроены против кредитования. К примеру, Ришат признается, что кредиты есть у каждого, но погашать их бывает крайне сложно.

Ришат. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Очень отрицательно отношусь к кредитам - они "грузят" людей. Конечно, у меня есть кредиты, как, наверное, и у любого гражданина Казахстана. Удается их погашать, но дается это очень сложно. Не хочу их брать в будущем", - говорит он.

Мужчина по имени Куат, в свою очередь, считает, что кредиты - это вынужденная мера.

Куат. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Я отношусь отрицательно, лучше справляться своими силами. Но бывают, конечно, разные моменты в жизни. Были случаи, когда и я брал кредиты. Если честно, то и сейчас они у меня есть. Из-за того, что сумма небольшая, я справляюсь. В будущем не хочется брать кредиты снова", - рассказывает он.

Соглашается с этим и Карлыгаш, другая пенсионерка, которая считает кредиты нецелесообразными в условиях низких зарплат и пенсий.

Карлыгаш. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Я против кредитов, потому что зарплаты и пенсии сейчас маленькие. Я бы не хотела их брать. Я пенсионерка: мне и не дадут его оформить", - говорит она.

Гульчетай, напротив, положительно относится к кредитованию. У нее есть кредиты, и она уверена, что при правильном подходе их можно легко погашать.

Гульчетай. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"К кредитам отношусь нормально. У меня самой они есть, но я легко справляюсь с погашением. Если вовремя погашать, то это удобная вещь. Если есть задолженность и не удается оплатить долг в срок, то это тяжело", - объясняет она.

В итоге мнения алматинцев о кредитах разнятся. Для одних кредиты - это необходимый инструмент для решения текущих финансовых проблем, для других - тяжкое бремя, которого стоит избегать, насколько это возможно.

Ожидаемо, что многие горожане, особенно с небольшими доходами, предпочитают обходиться без долгов и относятся к кредитованию с опаской. В то же время, некоторые готовы использовать кредиты в рамках разумного, если они помогают справляться с временными трудностями. Но в любом случае, вопрос о кредите остается актуальным и требует осознания возможных последствий и рисков.