Аким области рассказал, почему в Актобе грязно

В Актобе в этом году завершено строительство пяти объектов долгостроя - они уже введены в эксплуатацию. Аким области поручил усилить контроль, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, об этом было сказано на аппаратном совещании под председательством акима области Асхата Шахарова, где обсуждались итоги работы управления государственного архитектурно-строительного контроля.

Руководитель УГАСК Актюбинской области Оксана Сопрун представила отчет о реализации контрольно-надзорных функций в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности за 11 месяцев 2024 года.

В целом было проведено 55 внеплановых проверок, по итогам которых выдано 44 предписания. Составлено 197 протоколов об административных правонарушениях. Наложено штрафов на общую сумму свыше 43 млн тенге, из которых взыскан 91%. К административной ответственности привлечены 49 застройщиков, 7 проектных организаций, 28 подрядных организаций, 5 аккредитованных организаций по технадзору, 2 экспертные организации.

С начала года принято 1723 уведомления о начале строительно-монтажных работ, в том числе жилищной застройки, объектов образования, здравоохранения, производственных объектов, а также строительства дорог и инженерных сетей.

На начало года в Актобе числилось 12 объектов долгостроя коммерческого назначения. Сегодня введены в эксплуатацию пять из них: кафе-магазин, детский сад на 320 мест, многоквартирные жилые дома и банный комплекс. На стадии ввода находятся комплекс автоуслуг и дома в микрорайоне "Алтын Орда" и по улице Сеитовой.

"Инспекторами управления совместно с заинтересованными государственными органами проводятся мероприятия по выявлению строительных объектов, на которых отсутствуют пункты мойки и очистки колес грузовых машин, отсыпка прилегающей территории и нарушены правила благоустройства.

К ответственности привлечен 41 субъект строительства на сумму 1,49 млн тенге. Работа управления по надзору продолжается и находится под постоянным контролем", - пояснила Оксана Сопрун.

Заслушав отчет, аким области поручил усилить контроль за строительными организациями.

"Грязь на улицах поступает в основном со строительных площадок. Поэтому нужно усилить контроль за застройщиками. Проводить проверки ежедневно, особенно в таких районах, как "Алтын Орда" и Южный обход.

К проверкам необходимо подключить местную полицию, специалистов городской архитектуры, общественников и депутатов. Если проводить рейды каждый день, нарушители начнут придерживаться порядка.

Мы должны обеспечить чистоту и порядок на территории города. Также стоит проверить компании, особенно те, которые затягивают проекты и ищут инвесторов. Это недопустимо. Все проверки по этим вопросам нужно начинать уже с этой недели", - поручил аким.

Ранее сообщалось, что в Актобе специалисты отдела жилищной инспекции начали осмотр вентиляционных шахт многоквартирных домов, выявляя проблемы с воздухообменом и давая рекомендации по их устранению.

А в Астане до конца этого года планируется завершить строительство еще восьми жилых комплексов - долгостроев.

Вместе с этим, в Актобе в суд направили уголовное дело о недоброкачественном строительстве двух жилых домов стоимостью более 337 млн тенге.