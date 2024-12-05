Названы районы Алматы, в которых проведут сейсмоусиление школ и детсадов

В Алматы в 2025 году продолжится работа по реконструкции и модернизации школ с сейсмоусилением, передает NUR.KZ со ссылкой на маслихат города.

Данный вопрос включен в проект бюджета на 2025-2027 годы, который рассмотрят на предстоящей сессии маслихата Алматы.

Согласно проекту, почти 250 млрд тенге планируется направить на содержание 216 школ, 12 интернатных учреждений, 20 колледжей с общим охватом 344 тыс. учащихся.

"Реконструкция и модернизация школ с сейсмоусилением - один из главных приоритетов работы городского акимата. С принятием нового трехлетнего бюджета в мегаполисе продолжится модернизация учебных заведений с соблюдением высоких стандартов качества.

Так, в рамках исполнения поручений главы государства по обеспечению сейсмобезопасности, в 2025 году завершится сейсмоусиление 3 школ. Начнутся работы по сейсмоусилению школы-лицея №50, семи яслей-садов в Ауэзовском, Бостандыкском и Медеуском районах. Помимо этого в следующем году завершится строительство 2 школ (мкр. Зердели и Шугыла) и реконструкция 12 школ. За 2023-2024 годы был завершен капитальный ремонт с сейсмоусилением в 11 школах города", - сказано в сообщении.

Школа-гимназия №208 в Алматы. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Кроме того, в 2025 году будут введены 14 школ на 24,2 тыс. мест в рамках национального проекта "Комфортная школа".

"К следующему учебному году дефицит ученических мест снизится до "управляемого" уровня - 3-4 тыс. мест.

Благодаря принимаемым мерам в Алматы продолжается постепенный переход школ на односменное обучение. К следующему учебному году более чем из 200 государственных школ 43 школы перейдут на односменное обучение (рост с 12,5% до 18,4%)", - сообщили в маслихате.

Спортивные площадки около школы. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В релизе указано, что в 2024 году было приобретено 168 кабинетов новой модификации в 89 школах, что позволило достичь 86,3% оснащенности школ современными предметными кабинетами.

"Вместе с тем, в 2025 году планируется выделить средства на продолжение строительства и реконструкции 5 детских садов в мкр. Орбита-3, Алтын-Бесик, Курамыс, Шугыла и мкр. №10. Это будет сделано также в рамках реализации поручения главы государства – до 2025 года охватить дошкольным образованием 97% детей в возрасте от 3 до 6 лет.

Также планируется в следующем году построить 3 детских сада в мкр. Карагайлы, Дархан и Нуркент. Таким образом, после завершения строительных работ будет обеспечен доступ к детским дошкольным учреждениям для 2 280 детей, что существенно повысит качество образования и раннего развития в мегаполисе", - заявили в маслихате.

В ноябре этого года в Алматы завершили капитальный ремонт школы №9 в Ауэзовском районе, построенной в 1972 году, в ней было проведено сейсмоусиление.

В октябре Ерболат Досаев осмотрел отремонтированную школу №138 в микрорайоне Көктем-1 Бостандыкского района, в которой также предусмотрели сейсмоусиление.

Добавим, что план по укреплению сейсмобезопасности на 2024-2028 годы приняли в Казахстане в июле текущего года. Отмечалось, что планируется усилить контроль за строительством и функционированием зданий, улучшить методы мониторинга, обеспечить специалистов в сфере сейсмологии современным оборудованием и техсредствами.