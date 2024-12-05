Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Названы районы Алматы, в которых проведут сейсмоусиление школ и детсадов

Опубликовано:

Школьный урок
Школьный урок. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В Алматы в 2025 году продолжится работа по реконструкции и модернизации школ с сейсмоусилением, передает NUR.KZ со ссылкой на маслихат города.

Данный вопрос включен в проект бюджета на 2025-2027 годы, который рассмотрят на предстоящей сессии маслихата Алматы. 

Согласно проекту, почти 250 млрд тенге планируется направить на содержание 216 школ, 12 интернатных учреждений, 20 колледжей с общим охватом 344 тыс. учащихся.

"Реконструкция и модернизация школ с сейсмоусилением - один из главных приоритетов работы городского акимата. С принятием нового трехлетнего бюджета в мегаполисе продолжится модернизация учебных заведений с соблюдением высоких стандартов качества.

Так, в рамках исполнения поручений главы государства по обеспечению сейсмобезопасности, в 2025 году завершится сейсмоусиление 3 школ. Начнутся работы по сейсмоусилению школы-лицея №50, семи яслей-садов в Ауэзовском, Бостандыкском и Медеуском районах. Помимо этого в следующем году завершится строительство 2 школ (мкр. Зердели и Шугыла) и реконструкция 12 школ. За 2023-2024 годы был завершен капитальный ремонт с сейсмоусилением в 11 школах города", - сказано в сообщении.

Школа-гимназия №208 в Алматы с дрона
Школа-гимназия №208 в Алматы. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Кроме того, в 2025 году будут введены 14 школ на 24,2 тыс. мест в рамках национального проекта "Комфортная школа".

"К следующему учебному году дефицит ученических мест снизится до "управляемого" уровня - 3-4 тыс. мест.

Благодаря принимаемым мерам в Алматы продолжается постепенный переход школ на односменное обучение. К следующему учебному году более чем из 200 государственных школ 43 школы перейдут на односменное обучение (рост с 12,5% до 18,4%)", - сообщили в маслихате.

Спортивные площадки около школы
Спортивные площадки около школы. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В релизе указано, что в 2024 году было приобретено 168 кабинетов новой модификации в 89 школах, что позволило достичь 86,3% оснащенности школ современными предметными кабинетами.

"Вместе с тем, в 2025 году планируется выделить средства на продолжение строительства и реконструкции 5 детских садов в мкр. Орбита-3, Алтын-Бесик, Курамыс, Шугыла и мкр. №10. Это будет сделано также в рамках реализации поручения главы государства – до 2025 года охватить дошкольным образованием 97% детей в возрасте от 3 до 6 лет.

Также планируется в следующем году построить 3 детских сада в мкр. Карагайлы, Дархан и Нуркент. Таким образом, после завершения строительных работ будет обеспечен доступ к детским дошкольным учреждениям для 2 280 детей, что существенно повысит качество образования и раннего развития в мегаполисе", - заявили в маслихате.

В ноябре этого года в Алматы завершили капитальный ремонт школы №9 в Ауэзовском районе, построенной в 1972 году, в ней было проведено сейсмоусиление.

В октябре Ерболат Досаев осмотрел отремонтированную школу №138 в микрорайоне Көктем-1 Бостандыкского района, в которой также предусмотрели сейсмоусиление.

Добавим, что план по укреплению сейсмобезопасности на 2024-2028 годы приняли в Казахстане в июле текущего года. Отмечалось, что планируется усилить контроль за строительством и функционированием зданий, улучшить методы мониторинга, обеспечить специалистов в сфере сейсмологии современным оборудованием и техсредствами.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196470-nazvany-rayony-almaty-v-kotoryh-provedut-seysmousilenie-shkol-i-detsadov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie