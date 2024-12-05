Больше 16 млрд тенге направят на видеомониторинг дорог Алматы

На развитие цифровых проектов в Алматы в ближайшие три года планируется направить 16,3 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на маслихат города.

На предстоящей сессии маслихата Алматы будет рассмотрен проект бюджета на ближайшие три года – с 2025 по 2027-й.

Планируется, что в 2025 году средства из нового бюджета будут выделены на техническое обслуживание 6 тыс. видеокамер в местах массового скопления граждан и АПК "Сергек", благодаря работе которых в мегаполисе на 17% снизилось количество ДТП и на 40% количество погибших в ДТП.

Сейчас, по данным маслихата, в южной столице функционирует 1 641 такой комплекс. Только за 9 месяцев этого года в Алматы было зафиксировано более 3 млн нарушений, из них в бюджет города взыскано свыше 18,7 млрд тенге.

Помимо этого, в мегаполисе продолжается реализация проекта "Единая система видеомониторинга". К системе на сегодня подключено 45,2 тыс. видеокамер в 616 государственных и 240 частных объектах. В следующем году их количество вырастет до 70 тысяч.

"Основная цель проекта заключается во внедрении единой платформы для объединения всех городских камер видеонаблюдения. Это позволит в режиме реального времени анализировать видеопотоки и использовать их для различных задач", – пояснили в маслихате.

Отмечается, что алгоритмы искусственного интеллекта позволяют обнаруживать скопления людей и анализировать их поведение, выявлять драки, подозрительные предметы, осуществлять поиск людей и транспорта, распознавать огонь и задымления.

"В перспективе следующего года планируются к запуску новые виды видеоаналитики, направленные на решение задач коммунальных служб и городских сервисов, таких как выявление зон выброса мусора, заполнения мусорных контейнеров, определение уровня подтоплений общественных пространств и улиц, детекция бродячих животных и многое другое", – добавили в ведомстве.

До конца этого года по проекту "Система видеомониторинга в местах массового скопления людей" установят еще 6 тыс. камер.

Часть средств из бюджета предусмотрена на дальнейшее развитие ситуационного центра города, который позволяет в онлайн-режиме отслеживать статус по всей активности в городе.

Напомним, в конце октября стало известно, что 45 тысяч камер подключили к "Единой системе видеомониторинга Алматы". Цель проекта - объединение всех городских камер видеонаблюдения на одной платформе.

Сообщалось, что видеоаналитика формируется на основе распознавания дыма, огня, оставленных предметов, экстренных событий природного и техногенного характера, распознавания одежды, пола и лиц и т. д.

Позже в полиции подробно рассказали, как новые камеры распознают лица казахстанцев.

Добавим, в начале ноября сообщалось, что в казахстанской армии введут видеонаблюдение с ИИ. Предполагается, что благодаря этому удастся проводить распознавание лиц, посторонних людей и номеров автотранспорта, а также определять скопления людей и задымление помещений.