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Какие транспортные развязки и пробивки завершат в Алматы в следующем году

Опубликовано:

Алматы с высоты
Алматы. Иллюстративное фото: акимат Алматы

В маслихате Алматы рассказали, на какие инфраструктурные проекты планируется выделить деньги при утверждении трехлетнего бюджета, передает NUR.KZ со ссылкой на маслихат.

Так, в 2025 году планируется завершить строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова, а также закончить пробивку улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара, а также проспекта Абая – до границы города.

Уже в июле следующего года завершится пробивка улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара общей протяженностью 3,2 км. Это, как отмечают в маслихаьте, снизит нагрузку на улицу Момышулы на 40%.

В мае следующего года планируется ввести в эксплуатацию пробивку проспекта Абая от улицы Б. Момышулы до границы города. Общая протяженность пробивки составит 5,3 км с шестиполосной дорогой, велодорожками и тротуарами по обеим сторонам.

В июне планируется полностью завершить строительство с благоустройством прилегающей территории транспортной развязки на пересечении улицы Жансугурова и проспекта Сейфуллина. 

"Проект предполагает строительство 2 тоннелей общей протяжённостью 690 метров для обеспечения бесперебойного движения транспорта по проспекту Сейфуллина.

Проезд транспортных средств по улице Жансугурова будет осуществляться на уровне земли. Также предусмотрено 4 надземных пешеходных перехода, тротуары и озеленение", – рассказали в ведомстве.

На сегодня уже произведено асфальтобетонное покрытие всех съездов, возведен один надземный пешеходный переход, ведутся работы по переустройству канализационных и контактных сетей. Кроме того, завершены работы по асфальтобетонному покрытию тоннелей "Западный" и "Восточный" по проспекту Сейфуллина.

"После ввода развязки в эксплуатацию ожидается, что пропускная способность по улице Жансугурова увеличится на 15%, по проспекту Сейфуллина – на 20%", – заключили в маслихате.

Напомним, в сентябре в Алматы завершили реконструкцию Кульджинского тракта. Проезжую часть расширили до шести полос – по три в каждую сторону.

Реконструкция Кульджинского тракта от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской началась 4 июня. В акимате тогда говорили, что пропускная способность участка вырастет в два раза – с 40 тысяч авто в сутки до 80 тысяч.

Также в октябре сообщалось, что в Алматинской области на Ташкентском тракте увеличат количество полос и построят две новые развязки. Частично работы начаты в этом году. Завершение запланировано на 2025 год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196440-kakie-transportnye-razvyazki-i-probivki-zavershat-v-almaty-v-sleduyushchem-godu/

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