Живущим в отдаленных районах Алматы школьникам выделят еще 100 автобусов

В следующем году количество школьных автобусов в Алматы планируют увеличить до 300, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу маслихата города.

По данным, опубликованных на сайте маслихата города, данный вопрос планируется рассмотреть на предстоящей сессии.

"Проект "Школьный автобус" был запущен впервые в Казахстане в 2023 году. В рамках второго этапа проекта в текущем году дополнительно приобретено 100 автобусов для развозки школьников.

Таким образом, сейчас 200 автобусов развозят более 9 тыс. детей в 51 школе. В следующем году в продолжении проекта планируется приобретение еще 100 автобусов", - сообщили в маслихате.

Сообщается, что автобусы будут выходить на маршруты по мере поступления заявок от школ, в которых учатся дети, проживающие в отдаленных и труднодоступных районах. Кроме того, для каждой школы разработаны детальные маршрутные листы, чтобы обеспечить транспортировку учащихся.

Отметим, что в конце ноября в Алматы запустили 100 школьных автобусов для развозки учеников из отдаленных районов. Сообщалось, что проект охватит более 14 тыс. детей.

Ранее в маслихате Алматы анонсировали несколько вопросов, которые планируется рассмотреть на ближайшей сессии. Так, в проект бюджета Алматы на 2025-2027 годы хотят заложить ремонт дорог почти на 36 млрд тенге и закуп новых автобусов.

Кроме того, планируется реконструкция территории Алма-Арасан. Также в маслихате сообщали, что в Алматы планируют в 2,6 раза увеличить расходы на здравоохранение, в том числе на бесплатные лекарства, которыми хотят охватить более 4 тыс. пациентов с редкими заболеваниями.

Также стало известно, на какие инфраструктурные проекты планируется выделить деньги при утверждении трехлетнего бюджета.