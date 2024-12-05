Живущим в отдаленных районах Алматы школьникам выделят еще 100 автобусов
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В следующем году количество школьных автобусов в Алматы планируют увеличить до 300, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу маслихата города.
По данным, опубликованных на сайте маслихата города, данный вопрос планируется рассмотреть на предстоящей сессии.
"Проект "Школьный автобус" был запущен впервые в Казахстане в 2023 году. В рамках второго этапа проекта в текущем году дополнительно приобретено 100 автобусов для развозки школьников.
Таким образом, сейчас 200 автобусов развозят более 9 тыс. детей в 51 школе. В следующем году в продолжении проекта планируется приобретение еще 100 автобусов", - сообщили в маслихате.
Сообщается, что автобусы будут выходить на маршруты по мере поступления заявок от школ, в которых учатся дети, проживающие в отдаленных и труднодоступных районах. Кроме того, для каждой школы разработаны детальные маршрутные листы, чтобы обеспечить транспортировку учащихся.
Отметим, что в конце ноября в Алматы запустили 100 школьных автобусов для развозки учеников из отдаленных районов. Сообщалось, что проект охватит более 14 тыс. детей.
Ранее в маслихате Алматы анонсировали несколько вопросов, которые планируется рассмотреть на ближайшей сессии. Так, в проект бюджета Алматы на 2025-2027 годы хотят заложить ремонт дорог почти на 36 млрд тенге и закуп новых автобусов.
Кроме того, планируется реконструкция территории Алма-Арасан. Также в маслихате сообщали, что в Алматы планируют в 2,6 раза увеличить расходы на здравоохранение, в том числе на бесплатные лекарства, которыми хотят охватить более 4 тыс. пациентов с редкими заболеваниями.
Также стало известно, на какие инфраструктурные проекты планируется выделить деньги при утверждении трехлетнего бюджета.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196432-prozhivayushchim-v-otdalennyh-rayonah-almaty-shkolnikam-vydelyat-eshche-100-avtobusov/