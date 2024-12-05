Житель Караганды несколько лет вынужден доказывать, что он не мошенник (видео)

Житель Караганды несколько лет вынужден доказывать, что он не мошенник. Проблемы начались после того, как мужчина решил продать свое авто, передает телеканал "Астана".

Пять лет назад карагандинец Максим Наумкин продавал свою машину и отправил фото документов одному из покупателей. Тот оказался аферистом. И уже не первый год от имени Наумкина неизвестные обманывают людей, собирая с них крупные суммы.

"Я машину продавал свою машину на сайте "Колеса". Мне позвонил человек из Шымкента, якобы, представился, что он клиент, он хочет купить машину и хочет отправить мне задаток. И для того, чтобы отправить мне задаток, ему понадобились мое удостоверение, номер карты и видео или фотографию, то, что я жду задатка", - рассказали Максим.

Все просьбы покупателя Максим Наумкин выполнил, кроме одной – трехзначного кода на обороте банковской карты. Поняв, что перед ним мошенник, он быстро стер все сообщения, однако киберпреступник уже успел скопировать данные. С тех пор, жалуется карагандинец, аферисты от его имени выставляют на сайтах объявления о продаже дешевых авто. Берут с покупателей крупные задатки, но обещанных автомобилей так и не получают.

В итоге обманутые люди приходят требовать деньги с Наумкина.

"Запомните мое лицо, мошенники работают и от моего имени выставляют машины, продают их. Но номер там не мой. Деньги отправляют люди не мне, деньги люди отправляют мошенникам. Мошенники пропадают, а меня потом ищут, пишут на меня заявление", - сетует карагандинец.

В полиции после многочисленных проверок всякий раз подтверждают, что Наумкин не виноват: деньги не брал, машины не продавал. Но найти преступников сложно, поскольку зачастую они действуют из за рубежа.

"Наумкин Максим Александрович попал на уловки мошенников в таком плане - при продаже своей автомашины на маркетплейсе "Колеса.kz" он предоставил свои личные документы - это удостоверение личности и водительские права. В последующем мошенники стали пользоваться его личными документами.

Сам Наумкин Максим Александрович деньги не получал. Мы по карточным операциям отслеживали, но, видите, денежные средства уходят в конечном итоге за пределы Республики Казахстан. В последующем уже отслеживание денег затрудняется", - рассказали в полиции.

Стражи порядка отмечают, что в регионе подобных случаев немало. Только с начала года аферисты обманули полторы тысячи местных жителей на сумму около 4 миллиардов тенге.

Полицейские напоминают, что важно беречь личную информацию, не отправлять СМС-коды и после подобных звонков всегда звонить 102.