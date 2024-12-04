Акима района и других должностных лиц наказали за срыв отопительного сезона в области Абай

В области Абай за срыв отопительного сезона уволили директора предприятия, а также наказали акима района и еще нескольких должностных лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

На сайте прокуратуры области Абай сообщили о проведенном анализе по вопросу подготовки региона к отопительному сезону. Он показал, что в областном центре отопительный сезон начался без срывов, 1 октября.

При этом, были выявлены факты ненадлежащей подготовки местных исполнительных органов к подаче тепла в других районах.

"В Аягозском районе это привело к приостановке запуска котельной, а в Жарминском районе к отставанию от графика выполнения ремонтных работ оборудования.

По акту прокуратуры за срыв отопительного сезона в указанных районах к дисциплинарной ответственности привлечен аким Аягозского района и ряд должностных лиц акимата области, освобожден от занимаемой должности директор ГКП "Жарма-Су", - заявили в прокуратуре области.

Ранее из-за срыва отопительного сезона наказали акима в Карагандинской области. Когда тепло в дом жителей Сарани так и не пришло, Баулыков принес гражданам извинения и сообщил, что отопление должно вскоре появиться в домах.

После этого премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что ответственность за то, что жители Сарани остались без отопления, в первую очередь несет аким, и поручил завершить все работы в кратчайшие сроки. 21 октября в Сарани завершили переподключение домов к резервной системе теплоснабжения.

29 октября Еркина Баулыкова сняли с должности, акиму Карагандинской области сделали выговор.

Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев на первом Форуме работников сельского хозяйства рассказал, как будет расценивать некомпетентность акимов и привел в пример акима Сарани.