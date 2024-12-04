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Табличка полицейского участка оказалась в арыке в Алматы

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Табличка
Табличка. Скриншот: tiktok.com/@atkanchai25

В соцсетях появилось видео с табличкой полицейского участка одного из районов, которая лежит в арыке в Алматы. Кадры прокомментировали в ДП города, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий видеоролик появился в TikTok-аккаунте одного из пользователей с ником atkanchai25. На кадрах - камеры "Сергек" около дороги в Алматы, следом автор ролика наводит камеру на табличку участкового пункта полиции района.

В ДП города корреспонденту NUR.KZ прокомментировали ситуацию.

"Данный факт был на прошлой неделе. Табличка упала во время дождей, затем ее поставили на место. В связи с небольшой ее деформацией изготавливают новую и скоро ее заменят", - сообщили в ДП.

Недавно в Сети опубликовано видео, автор которого возмущается найденными среди мусора госсимволами Казахстана в Алматинской области. По данному факту возбуждено дело.

В сентябре в Астане в пятницу как-то сняли на видео охваченную огнем камеру "Сергек", кадрами поделились горожане в соцсетях. В ДЧС прокомментировали произошедшее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196203-tablichka-policeyskogo-uchastka-okazalas-v-aryke-v-almaty-video/

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