Табличка полицейского участка оказалась в арыке в Алматы

В соцсетях появилось видео с табличкой полицейского участка одного из районов, которая лежит в арыке в Алматы. Кадры прокомментировали в ДП города, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий видеоролик появился в TikTok-аккаунте одного из пользователей с ником atkanchai25. На кадрах - камеры "Сергек" около дороги в Алматы, следом автор ролика наводит камеру на табличку участкового пункта полиции района.

В ДП города корреспонденту NUR.KZ прокомментировали ситуацию.

"Данный факт был на прошлой неделе. Табличка упала во время дождей, затем ее поставили на место. В связи с небольшой ее деформацией изготавливают новую и скоро ее заменят", - сообщили в ДП.

Недавно в Сети опубликовано видео, автор которого возмущается найденными среди мусора госсимволами Казахстана в Алматинской области. По данному факту возбуждено дело.

В сентябре в Астане в пятницу как-то сняли на видео охваченную огнем камеру "Сергек", кадрами поделились горожане в соцсетях. В ДЧС прокомментировали произошедшее.