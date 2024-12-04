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Жители Темиртау боятся остаться без света в 2025 году

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Лампочка
Лампочка. Иллюстративное фото: pexels.com

Жители Темиртау обеспокоены предстоящими изменениями в поставке электроэнергии. С 1 января 2025 года текущий поставщик прекращает работу, однако новое предприятие пока не определено, передает ekaraganda.kz.

Жителей Темиртау действительно волнует этот вопрос. Ведь договоры с компанией будут расторгнуты уже в начале следующего года, а заключить их с другой организацией они попросту боятся не успеть.

"Осталось менее месяца. Где и с кем заключить договор или будем без света, если не заключим к 1 января договор? Или ждем конца месяца, чтобы толпы были на заключение договора?" - задается вопросами жительница в одном из городских пабликов.

Информация о передаче услуги электроснабжения появилась и в городском чате со службами, где темиртаусцы задали вопрос властям напрямую, и факт подтвердил заместитель акима Ринат Кыдырбеков.

"Данная информация частично подтверждается. "Adal Electro" с 1 января 2025 года не будет как электроснабжающая организация. Вопрос перезаключения договора все еще остается открытым. Ведутся переговоры как с ТОО "Қараганды Жарық", так и с ТОО "КРЭК", - рассказал Ринат Кыдырбеков.

В акимате также сообщили, что глава города оповестил жителей на своей официальной странице. По словам градоначальника, сложившаяся ситуация связана с изменениями в законодательстве по вопросам теплоэнергетики, электроэнергии и регулируемых услуг.

"В настоящее время идет переговорный процесс о передаче услуги электроснабжения и электрических сетей другой компании. Мы полностью держим ситуацию под контролем и своевременно проинформируем жителей о принятом решении", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Темиртау обсудили вопросы по теплоснабжению, электроэнергии и санитарному состоянию города. Приняты меры по улучшению коммунальных услуг и контролю безопасности.

Тогда же стало известно, что ТОО "Adal Electro" прекращает поставку электроэнергии в Темиртау.

Помимо этого, с 1 января 2025 года ТОО "ҚарағандыЖылуСбыт" полностью прекратит свою деятельность, а его функции по теплоснабжению и электроснабжению будут осуществлять другие компании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196165-zhiteli-temirtau-boyatsya-ostatsya-bez-sveta-v-2025-godu/

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