Опубликован список свободных земельных участков в Темиртау

В Темиртау опубликован список свободных земельных участков, которые доступны для пользования гражданам и бизнесу, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, отдел земельных отношений Темиртау опубликовал актуальный список свободных земельных участков, доступных для пользования.

"Этот шаг направлен на повышение прозрачности и упрощение процесса для граждан и бизнеса, заинтересованных в использовании земель для различных целей", - подчеркнули в акимате.

Список содержит информацию о расположении участков, их площади, целевом использовании и стоимости.

Ознакомиться с полным перечнем можно на официальном сайте акимата Темиртау.

В ведомстве добавили, что для подробной консультации можно обратиться в отдел земельных отношений Темиртау по адресу: 6 микрорайон, дом 14 или по телефону 93-11-01.

Ранее мы сообщали, сколько заявлений на бесплатную землю от государства могут подать казахстанцы. Отмечалось, что количество заявлений ограничивается лишь числом населенных пунктов, где ведется отдельная очередь. Встать можно в каждую из них.

При этом еще несколько лет назад для этого нужно было встать в очередь, в очном порядке подав заявление в акимате выбранного населенного пункта. Сейчас это можно сделать онлайн.

Добавим, что согласно статье 50 Земельного кодекса РК каждый гражданин Казахстана имеет право бесплатно получить в собственность 10 соток земли от государства под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).