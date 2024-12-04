Посылки и письма в Казахстане будут выдавать не только адресатам

Депутаты мажилиса приняли в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О почте", передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила депутат Екатерина Смышляева, деятельность почтовых операторов имеет большое значение для страны, поэтому сегодня почтовая отрасль страны переживает трансформацию.

"Однако в настоящее время услуги по доставке бумажных писем, периодических изданий сокращаются. В этой ситуации важно не потерять логическую инфраструктуру почтовой связи и найти оптимальные пути развития. Поэтому законопроектом меняется порядок доставки. Благодаря цифровым технологиям при наличии соответствующего PIN-кода или QR-кода предоставляется возможность приема почты третьими лицами. Это также упрощает доставку товаров из маркетплейсов в почтовое отделение и на дом", - сказала она.

Проектом закона также предусматривается порядок размещения и использования почтамтов для приема посылок. Эта норма необходима для их размещения в объектах кондоминиума.

"Сегодня исключаются некоторые невостребованные универсальные услуги, например, отправка почтовых карточек или бандеролей. Сокращается срок хранения невостребованной корреспонденции. Отменяются устаревшие нормы по почтовой инфраструктуре. Также ряд норм направлен на развитие рынка почтовой связи и уточнение полномочия регулятора в данной сфере", - пояснила депутат.

Напомним, в феврале этого года в "Казпочте" прокомментировали предложение использовать ИИН клиентов на маркетплейсах для более быстрой доставки товаров. Как сообщили в пресс-службе АО "Казпочта", компания не предоставляет личную информацию своих клиентов третьим лицам.

В конце июля Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры сообщил об итогах проверки АО "Казпочта", которая выявила тысячи нарушений, в том числе факты хищения посылок и денежных средств, принятых для уплаты коммунальных услуг.

А в конце ноября о новом виде мошенничества рассказали полицейские Туркестанской области и сотрудники "Казпочты". Мошенники все чаще представляются сотрудниками "Казпочты", сообщая о поступлении посылки. Они просят озвучить SMS-код для получения этой почты, после чего нужно немедленно закончить разговор, заявили в МВД.