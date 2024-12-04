"Я родила и воспитала четверых детей": муж выставляет актюбинку на улицу
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Актюбинка пожаловалась на то, что может остаться без имущества после развода, так как муж оформил все на своих родственников. Юрист рассказала, как защитить свои права в такой ситуации, передает "Диапазон".
По словам женщины, муж с самого начала все нажитое записывал на мать, отца и брата.
"Была молодой, не обращала на это внимания и не понимала даже, как это важно. Квартира и дом на его родителях, машина - на брате, бизнес - на отце. Сейчас разводимся, он мне в лицо говорит, что моего ничего нет, так как я не работала!
Я родила и воспитала четверых детей. Женщины знают, что растить детей - это круглосуточная работа. Получается, я не заслужила даже своего угла и должна идти на съемную квартиру, а он приведет в наш дом новую жену помоложе", - пожаловалась актюбинка.
Юрист Алена Дуля отметила, что женщине необходимо доказывать в суде историю происхождения имущества.
"Все имущество, нажитое супругами в браке, является совместным, даже если один из супругов не работал. Однако в данном случае ваше право собственности на долю в имуществе не очевидно и не оформлено.
Тем не менее, если вам удастся доказать, что все это имущество было приобретено именно вами (супругами), а не папами, мамами и братьями, вы сможете иметь возможность произвести раздел.
Доказывать вам все это придется в суде. Нужно приобщить все доказательства, которые вам удастся собрать. Доказательствами могут быть любые сведения, которые помогут суду установить факт вашей собственности на имущество.
К примеру, если ваш муж снял со счета крупную сумму денег и в этот же период у его родителей (которые не имеют достаточного дохода) появилась дорогостоящая квартира, можно утверждать, что фактически она куплена мужем, а не родителями.
Также в вашу пользу будет играть факт того, что в этой квартире с момента ее покупки проживаете вы, а не его родители, то есть родители лишь формально собственники и по факту во владение не вступили.
Важно также и то, у кого хранятся документы на квартиру, кто оплачивает коммуналку и налоги. Чем больше таких доказательств вы соберете, тем больше шансов получить положительное для вас решение", - сообщила юрист.
Ранее астанчанин при разделе имущества заявил, что его супруга присвоила подаренные его родственниками деньги и драгоценности.
В другом случае актюбинка сообщила о том, что супруг пообещал ей в случае измены оставить квартиру. Однако потом передумал.
А жительница Караганды рассказала, как осталась без квартиры, автомобиля и престижной работы из-за своего супруга.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195991-ya-rodila-i-vospitala-chetveryh-detey-muzh-vystavlyaet-aktyubinku-na-ulicu/