Активисты Алматы заявили о падении выручки на базарах после перевода времени и подаче иска в суд

Более 9 месяцев назад в Казахстане перевели время, но активисты все еще пытаются добиться возврата прежнего часового пояса. Сегодня в Алматы прошла пресс-конференция на эту тему, передает NUR.KZ.

Так, социолог и президент ОФ "Центр исследований Сандж" Жанар Джандосова заявила, что за девять месяцев после введения единого часового пояса в Казахстане выросла преступность и количество ДТП. Такие выводы она сделала, изучив сайт правовой статистики.

В частности, по ее словам, выросло число разбоев в Восточно-Казахстанской области в 2,5 раза, в Жамбылской – в 1,8 раз. Число хулиганств в ВКО увеличилось в 1,4 раза. Рост хулиганств наблюдается в Алматы и Алматинской области, говорит она. Эксперт привела данные октября 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Стало больше и автомобильных аварий.

"ДТП выросли в два раза в ВКО и в Абайской области. В Алматы, в Астане в два раза, в Павлодаре в два раза", - привела статистику Джандосова.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в МВД, чтобы уточнить приведенные данные.

Также активисты провели социологическое исследование, опросив 1024 человека. Как подчеркнула Джандосова, при проведении исследования выдержаны все параметры: по полу, этническому составу, по уровню образования, из разных отраслей – госслужащие, бюджетники, частный бизнес. Условно они разделили страну на три региона – запад, центр и восток.

По результатам исследования, в восточной части страны 80% респондентов отметили, что у них ухудшились сон, самочувствие, условия работы, учебы, упала работоспособность. В центре страны такой ответ дали 50%. На западе, где время не изменилось, таким образом ответили 10%.

За отмену единого часового пояса выступил 91% респондентов на востоке республике: в Павлодарской, Карагандинской, Абайской областях, ВКО, а также Жетысуской и Алматинской области и в Алматы.

Больше всего, по словам Джандосовой, пострадали школьники второй и третьей смены, которым приходится возвращаться домой в темноте.

Базары потеряли выручку

Одна из самых пострадавших отраслей экономики, согласно исследованию социолога – это торговля на базарах. Эти данные подтвердила Елена Мотькина, председатель Независимого профсоюза по защите малого и среднего бизнеса. Она опросила предпринимателей, работающих на алматинской барахолке.

Все они пожаловались, что торговля сократилась на три часа, и вместо 10 часов продолжается семь – в 16:30, когда на Северном кольце сейчас уже темно, на барахолке нет покупателей. Официально на барахолке зарегистрировано 35 тысяч продавцов. Их выручка за девять месяцев снизилась на 50-70%.

"Для примера, до перевода времени средняя торговля составляла в день, - а это и оптовая, и розничная, – от 100 тысяч тенге до 150 тысяч тенге. После перевода средняя торговля сократилась от 30 тысяч тенге до 40 тысяч тенге в день. А розничная торговля может вообще уходить без "почина", как они называют", – рассказала Мотькина.

Раньше продавцы закупали товар дважды в месяц на 6 тысяч долларов. После перевода часов на эту же сумму его закупают уже раз в полгода, говорит спикер. Сократилась и выручка у магазинов у дома. За девять месяцев, по словам Мотькиной, она упала на 30-40%.

Подали иски в Конституционный суд

Юрист Общественного фонда "Международная правовая инициатива" Амангельды Шорманбаев рассказал, что активисты подали первые иски в Конституционный суд республики Казахстан. Подать их теперь может любой житель страны. Шаблон иска позднее активисты разместят в социальных сетях.

"Мы не ожидаем, что Конституционный суд примет иск с первого раза, поэтому мы не должны останавливаться, я призываю подавать как можно больше обращений. Предметом обращения является постановление правительства РК о регулировании часовых поясов. Оно нарушает четыре конституционных права: на здоровье, на равенство перед законом, на жизнь и на участие в управлении делами государства.

Вред здоровью, думаю, не требует пояснений. Равенство перед законом. Дело в том, что для западных областей Казахстана ничего не поменялось, поменяли время для центральных и восточных областей. И люди поставлены в неравные условия. Право на жизнь означает, что государство несет обязательство охранять жизнь человека от причинения смерти и предотвращать всевозможные смертельные случаи всем доступным способом. Раннее наступление темноты провоцирует ДТП, в них попадают дети.

Право на участие в делах государства означает, что каждый из нас должен был принять участие в принятии этого решения. Никаких слушаний не было, это вы все знаете. Именно об этом говорится в нашей конституционной жалобе", – резюмировал Шорманбаев.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов и была принята к рассмотрению госорганами. На публичных слушаниях по ее обсуждению озвучили научную базу для перехода на UTC+5. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Ее авторы предложили перевести время в ряде регионов на два часа вперед. Ранее один из инициаторов перевода времени в Казахстане – депутат Еркин Абиль – комментировал неутихающие споры вокруг смены часового пояса.

Редакция NUR.KZ показала, как выглядят разные регионы страны в одно и то же время после перевода времени.

Недавно министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал, что примерно 90-100 млн тенге выделят на исследование о том, как единый часовой пояс влияет на здоровье казахстанцев.